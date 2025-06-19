Την αντιδράση του υπουργείου Ενέργειας προκάλεσαν οι αιτιάσεις που κατέθεσε το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Όπως ανέφεραν πηγές του ελληνικού υπουργείου Ενέργειας, «η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα με σταθερή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει τον διάλογο, πάντοτε όμως στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας», προσθέτουν οι πηγές..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.