Μητσοτάκης: «Θα ξαναδούμε τα δεδομένα σχετικά με την πρόταση ανάπλασης της ΔΕΘ»

«Έχω ζητήσει από το Υπερταμείο να ξαναδούμε τα δεδομένα όσον αφορά την πρόταση, η οποία είχε αρχικά κατατεθεί, για την αξιοποίηση του χώρου της ΔΕΘ, έτσι όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ στη συνάντηση που είχε με τους δημάρχους της δυτικής Θεσσαλονίκης.

«Δεν είμαι έτοιμος ακόμη να σας απαντήσω που θα καταλήξουμε. Δεν θα κάνουμε, πάντως, κάτι χωρίς να υπάρχει συνεννόηση με την τοπική κοινωνία. Άρα δεν είμαστε εδώ να επιβάλλουμε μια λύση που θα έρθει σε σύγκρουση με την τοπική κοινωνία αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα η οποία υφίσταται, τις ανάγκες της πόλης να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της και να σεβαστούμε την ιστορία της ΔΕΘ, η οποία είναι ταυτισμένη και συνυφασμένη με την ίδια τη Θεσσαλονίκη», είπε ο πρωθυπουργός.

Συμπλήρωσε ότι θα εξεταστούν όλες οι επιλογές και πως μέχρι την επόμενη παρουσία του το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ «θα έχουμε καταλήξει σε μια λύση που μπορώ να σας πω από τώρα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα διαφοροποιηθεί από το σχέδιο που μέχρι σήμερα έχει δει τα φώτα της δημοσιότητας. Χωρίς να μπορώ να προδιαγράψω ποια θα είναι η τελική πρόταση γιατί καλά τα σχέδια αλλά πρέπει να είμαστε εξασφαλισμένοι ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι χρηματοδότησης και ότι η λύση που θα δρομολογήσουμε θα είναι λύση μακροπρόθεσμα βιώσιμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

