Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την ολομέλεια το σχέδιο νόμο για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Επί της αρχής καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση που δήλωσε "παρών".

Πολλές από τις διατάξεις ωστόσο ψηφίστηκαν και από κόμματα της αντιπολίτευσης που έκριναν ότι κινούνται σε θετική κατεύθυνση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

