Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άσκησα τα καθήκοντά μου με διαφάνεια και ευσυνειδησία

«Ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άσκησα τα καθήκοντά μου με διαφάνεια και ευσυνειδησία», δήλωσε ο βουλευτής Λευτέρης Αυγενάκης μέσω ανάρτησης στο Χ, καθώς τον δρόμο για τη Βουλή πήρε η δικογραφία μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Η δικαιοσύνη κάνει ανεπηρέαστα τη δουλειά της. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο», πρόσθεσε ο Αυγενάκης στην πρώτη του αντίδραση για το ζήτημα.

Σημειώνεται ότι όπως μετέδιδε νωρίτερα το skai.gr, σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία αγορά τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Για αυτά τα πρόσωπα, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αμελλητί, έστειλαν τον φάκελο με όλα τα στοιχεία στη Βουλή μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, για το αδίκημα της απιστίας.

Πηγή: skai.gr

