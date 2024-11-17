Ο Κωνσταντίνος Μπιλιράκης και η Πρεσβεία στην Αθήνα

Ουάσινγκτον, Χριστόδουλος Αθανασάτος

Το όνομα του Ρεπουμπλικανού Ομοσπονδιακού Βουλευτή, Κωνσταντίνου Μπιλιράκη (Gus Bilirakis), ο οποίος επανεξελέγη με άνεση στη 12η Περιφέρεια της Φλόριδα, ακούγεται πλέον όλο και πιο έντονα για τη θέση του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, προκειμένου να διαδεχθεί τον Γεώργιο Τσούνη (George Tsunis), ο οποίος αποχωρεί τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση δεν φαίνεται να είναι ειλημμένη, κύκλοι των ελληνοαμερικανικών οργανώσεων εκτιμούν ότι μια επιλογή Μπιλιράκη θα μπορούσε να αποτελέσει «κλειδί» για την Ελλάδα, προκειμένου οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και - κυρίως - οι επαφές με τη νέα διακυβέρνηση Τραμπ, να μπουν στο επόμενο επίπεδο.

Ο Κωνσταντίνος Μπιλιράκης, γιος του επί χρόνια ομογενούς Ομοσπονδιακού Βουλευτή, Μιχάλη Μπιλιράκη, αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο αποτελεί συνδετικό κρίκο με τρεις βασικούς μηχανισμούς εξουσίας στον Λευκό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας.

«Δεν γνωρίζω εάν ο Κωνσταντίνος Μπιλιράκης θα είναι ο επόμενος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι πως αυτήν τη στιγμή αποτελεί τον πιο ισχυρό πόλο από τους Ελληνοαμερικανούς εκλεγμένους στο Κογκρέσσο. Γνωρίζει πολύ καλά την επερχόμενη Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζαν Ουάιλς, η οποία ηγήθηκε επίσης της καμπάνιας του Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή, Ρικ Σκοτ, στην Φλόριδα, έχει στενές σχέσεις με τον Γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, που θα ηγείται του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως επίσης και με τον επιλεγμένο για Σύμβουλο Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Μάικ Ουόλτζ (Mike Waltz), που επίσης είναι Βουλευτής εκλεγμένος στην Φλόριδα. Επίσης, είναι ένας πολιτικός που χαίρει της εκτίμησης του Ντόναλντ Τραμπ, αφού η εκστρατεία του δεν ξεχνάει πως όταν κατήλθε υποψήφιος για το χρίσμα ο Κυβερνήτης της Πολιτείας του, Ρον ντε Σάντις, αυτός παρέμεινε στο πλευρό του Τραμπ» δήλωσε στον skai.gr ο Εκτελεστικός Διευθυντής της HALC, Έντυ Ζεμενίδης.

Επιπλέον, ελληνοαμερικανικές πηγές εκτιμούν πως, στο ίδιο πλαίσιο, ο Κωνσταντίνος Μπιλιράκης θα έχει καλυμμένα όλα τα «κουτάκια» ενός ιδανικού Πρέσβη των ΗΠΑ, όπως θα τον ήθελε η Αθήνα: Γνωρίζει άριστα τα ελληνικά θέματα ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει απευθείας με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο, κάτι που δεν διαφαίνεται πως θα έχει τη δυνατότητα οποιοσδήποτε άλλος πιθανός υποψήφιος.

Ασφαλώς, σε περίπτωση που ο κ. Μπιλιράκης διοριστεί Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, αυτομάτως θα πρέπει να μπει σε διαδικασία πρόωρων εκλογών μια ακόμη βουλευτική θέση των Ρεπουμπλικανών, με την πιθανότητα να προκαλέσει εκ νέου πρόσκαιρη δυσλειτουργία στην προώθηση της νομοθετικής τους ατζέντας, έστω κι αν οι πιθανότητες του Δημοκρατικού Κόμματος να πλειοψηφίσει στην 12η Περιφέρεια της Φλόριδας είναι από ελάχιστες έως μη ρεαλιστικές.

