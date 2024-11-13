Ο Ντόναλντ Τραμπ όρισε επίσημα τον γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο ως τον επόμενο Υπουργό Εξωτερικών, έναν άλλοτε πολιτικό του αντίπαλο και γεράκι της εξωτερικής πολιτικής που έχει υιοθετήσει μια σκληρή προσέγγιση απέναντι στην Κίνα.

«Ο Μάρκο είναι ένας πολύ σεβαστός ηγέτης και μια πολύ ισχυρή φωνή υπέρ της ελευθερίας. Θα είναι ένας ισχυρός Συνήγορος του Έθνους μας, ένας αληθινός φίλος των Συμμάχων μας και ένας ατρόμητος Πολεμιστής που δεν θα υποχωρήσει ποτέ στους αντιπάλους μας», είπε ο Τραμπ σε δήλωσή του.

Ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ένα από τα «γεράκια» της εξωτερικής πολιτικής, εξελέγη για πρώτη φορά το 2010 και είναι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας.

Το 2016 ήταν ένας από τους αντιπάλους του Τραμπ στην κούρσα για την ανάδειξη του Ρεπουμπλικανικού προεδρικού υποψήφιου, ενώ κατά τις προκριματικές εκλογές συγκρούστηκαν σκληρά.

Ο Ρούμπιο είναι γνωστός για τις σκληρές του θέσεις απέναντι στο Ιράν και την Κίνα, και υποστηρικτής της επιβολής δασμών στον ασιατικό γίγαντα. Μάλιστα, το Πεκίνο το 2020 προχώρησε σε κυρώσεις εις βάρος του, που μέχρι τώρα δεν έχει άρει.

Ο Ρούμπιο είναι γιος Κουβανών μεταναστών από την εργατική τάξη και εκτιμάται ότι βοήθησε κατά την προεκλογική εκστρατεία προσεγγίζοντας τους ισπανόφωνους ψηφοφόρους.

Επικριτής της Τουρκίας

Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει υπάρξει έντονος επικριτής των πολιτικών της Τουρκίας στη Συρία και αλλού.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιρροή του στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ θα μπορούσε να περιπλέξει την ατζέντα του Ερντογάν, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια συναλλακτική προσέγγιση στη διπλωματία και στην προσωπική σχέση με τον Τραμπ.

Ο Ρούμπιο έχει επικρίνει την κυβέρνηση Ερντογάν για την καταστολή των αντιφρονούντων. Σε μια επιστολή του 2021 που συντάχθηκε από κοινού με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή, Μενέντεζ, ο Ρούμπιο μαζί με 54 ακόμα Αμερικανούς γερουσιαστές καταδίκασαν την Τουρκία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, υποστηρίζοντας συγκεκριμένα τον αυτοεξόριστο πρώην παίκτη του NBA Enes Kanter Freedom, ο οποίος είναι γνωστός για τη σταθερή του στάση κατά του Ερντογάν και καταζητείται από την Άγκυρα με την κατηγορία της τρομοκρατίας.

Η επιστολή αποδοκίμαζε επίσης έντονα τις ενέργειες της Τουρκίας κατά των κουρδικών ομάδων στη Συρία, τις οποίες υποστήριξαν οι ΗΠΑ στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε.

Ο Ρούμπιο υποστηρίζει σθεναρά το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα

Ο γερουσιαστής έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι δεν έκανε αρκετά για να στηρίξει τον σύμμαχό της.

Έχει περιγράψει τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, που διεξήχθη ως απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ως «δικαιοσύνη», καθώς επιδιώκει «να καταστρέψει την τρομοκρατική οργάνωση ώστε να μην απειλήσει ποτέ ξανά τον λαό του Ισραήλ.

Ένα μήνα μετά τον πόλεμο, ο Ρούμπιο είπε ότι δεν θα ζητούσε κατάπαυση του πυρός, «αντίθετα… θέλω να καταστρέψουν κάθε στοιχείο της Χαμάς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μοχθηρά ζώα που έκαναν φρικτά εγκλήματα». Έχει καταδικάσει τις αποφάσεις ορισμένων δυτικών συμμάχων να αναστείλουν ή να περιορίσουν τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ λόγω ανησυχιών για πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Αφού το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε κυρώσεις τον Αύγουστο σε ισραηλινές οντότητες για την εμπλοκή τους σε «εξτρεμιστική βία εποίκων» στη Δυτική Όχθη, ο Ρούμπιο είπε ότι το αμερικανικό ΥΠΕΞ «υπονόμευε» έναν σύμμαχο των ΗΠΑ. «Οι Ισραηλινοί που δικαιωματικά ζουν στην ιστορική τους πατρίδα δεν αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη, οι Παλαιστίνιοι είναι το εμπόδιο», έγραψε σε επιστολή του προς τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν .

Πιο επιθετική προσέγγιση κατά του Ιράν

Ο Ρούμπιο αποκάλεσε την Τεχεράνη «τρομοκρατικό καθεστώς» και τον Φεβρουάριο επισήμανε ότι η «αναδυόμενη άνοδος ενός άξονα» με επικεφαλής την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική απειλή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε μια δήλωση την 1η Οκτωβρίου, αφότου το Ιράν είχε εκτοξεύσει ένα μπαράζ πυραύλων κατά του Ισραήλ, ο Ρούμπιο είπε ότι υποστηρίζει το «δικαίωμα του Ισραήλ να απαντήσει δυσανάλογα για να σταματήσει αυτή την απειλή», χωρίς να διευκρινίζει τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

«Χωρίς το Ιράν δεν υπάρχει Χαμάς. Χωρίς το Ιράν, δεν υπάρχει η Χεζμπολάχ. Χωρίς το Ιράν, δεν υπάρχουν σιιτικές πολιτοφυλακές που μας επιτίθενται στο Ιράκ και τη Συρία», είπε ο Ρούμπιο σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ακολούθως τόνισε ότι μια κυβέρνηση Τραμπ θα ήταν «πολύ σαφής και πολύ σταθερή» στην αντιμετώπιση του Ιράν και κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι αντιμετωπίζει την Τεχεράνη σαν «Βέλγους διπλωμάτες στα Ηνωμένα Έθνη».



Ο Ρούμπιο προβλέπει «δύσκολες επιλογές» για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Ρούμπιο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία ως ένα δαπανηρό αδιέξοδο που είναι προς το συμφέρον της Ουάσιγκτον να επιλυθεί γρήγορα, αν και δεν έχει επεκταθεί στο πώς θα έμοιαζε μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων. «Θέλουμε να δούμε να τελειώνει αυτή η σύγκρουση και θα απαιτηθούν κάποιες πολύ δύσκολες επιλογές», είπε σε συνέντευξή του.

Επαίνεσε τις προσπάθειες της Ουκρανίας να αμυνθεί έναντι ενός ισχυρότερου αντιπάλου ως «εξαιρετικές», αλλά πρόσθεσε ότι «είναι επίσης υπερβολικό να πιστεύουμε ότι οι Ουκρανοί θα συντρίψουν εντελώς τον ρωσικό στρατό» και ότι ο στόχος πρέπει να είναι να βοηθήσουμε την Ουκρανία «ώστε να μην θεωρούμαστε αναξιόπιστοι υπονομεύοντας την αξιοπιστία μας. Ωστόσο, πρέπει να γίνει με τρόπο που να μην μας εξαντλεί».

Ο Ρούμπιο υποβάθμισε επίσης την ευρύτερη σημασία της ευρωπαϊκής γεωπολιτικής για τα βασικά συμφέροντα της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας αποτελεί δαπανηρή απόσπαση της προσοχής από τις προσπάθειες περιορισμού της Κίνας. «Το μέλλον του 21ου αιώνα θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το τι συμβαίνει στον Ινδο-Ειρηνικό. Και νομίζω ότι η Κίνα θα ήθελε πολύ να βρεθούμε στην Ευρώπη σε μια σύγκρουση και να μην επικεντρωνόμαστε σε αυτό που συμβαίνει στον Ινδο-Ειρηνικό», είπε ο Ρούμπιο στη συνέντευξη.

Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι μια «πραγματική συμμαχία»

Ο Ρούμπιο έχει επίσης επαναλάβει την επιφυλακτικότητα του Τραμπ για τις στρατιωτικές δαπάνες για την άμυνα της Ευρώπης, λέγοντας ότι είναι άδικο για την Ουάσιγκτον να πληρώνει τον λογαριασμό ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες ξοδεύουν χρήματα σε «τεράστια δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας».

Πηγή: skai.gr

