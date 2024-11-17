Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης: 51 χρόνια μετά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να σηματοδοτεί την αφοσίωση στη Δημοκρατία

«Το μήνυμα αντίστασης και διεκδίκησης που εκπέμπει το Πολυτεχνείο δεν χάνεται στο πέρασμα του χρόνου. Γι’ αυτό και 51 χρόνια μετά εξακολουθεί να ακτινοβολεί»

Μητσοτάκης: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την 51 επέτειο του Πολυτεχνείου

Μήνυμα για την 51η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου, απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, «το μήνυμα αντίστασης και διεκδίκησης που εκπέμπει το Πολυτεχνείο δεν χάνεται στο πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, αποτελεί διαρκές σύμβολο προόδου. Γι’ αυτό και 51 χρόνια μετά εξακολουθεί να ακτινοβολεί. Και να σηματοδοτεί την αφοσίωση στη Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μητσοτάκης πρωθυπουργός Πολυτεχνείο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark