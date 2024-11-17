Μητσοτάκης: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την 51 επέτειο του Πολυτεχνείου

Μήνυμα για την 51η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου, απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, «το μήνυμα αντίστασης και διεκδίκησης που εκπέμπει το Πολυτεχνείο δεν χάνεται στο πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, αποτελεί διαρκές σύμβολο προόδου. Γι’ αυτό και 51 χρόνια μετά εξακολουθεί να ακτινοβολεί. Και να σηματοδοτεί την αφοσίωση στη Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

