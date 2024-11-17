Σακελλαροπούλου: Το μήνυμα της ΠτΔ για την 51η επέτειο του Πολυτεχνείου

«Η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι μια κορυφαία στιγμή για τη δημοκρατία μας. Ημέρα τιμής και μνήμης των αγωνιστών και των θυμάτων που είχαν το σθένος να αντιπαρατεθούν, αψηφώντας κάθε κίνδυνο, στη δικτατορία των συνταγματαρχών. Η ηρωική τους πράξη υπήρξε η αρχή του τέλους του καθεστώτος και το θεμέλιο της Μεταπολίτευσης», αναφέρει σε μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την 51η επέτειο εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου.

«Στη νεανική ορμή και το πάθος τους για την ελευθερία ρίζωσε η πιο προοδευτική και ειρηνική περίοδος της σύγχρονης ιστορίας μας. Το Πολυτεχνείο έχει αξία διαχρονική και εμβέλεια καθολική. Σήμερα, στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων για τη δημοκρατία, μας υπενθυμίζει ότι αυτή αποτελεί το πιο πολύτιμο αγαθό και τον αξεπέραστο ορίζοντα της κοινωνικής και πολιτικής μας συνύπαρξης», προσθέτει η κ. Σακελλαροπούλου.

