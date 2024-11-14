Την εκτίμηση ότι ο διορισμός του γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο στη θέση του υπουργού Εξωτερικών στη νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα επεκτείνει την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε ο βουλευτής Γκας Μπιλιράκης.

Ο ομογενής νομοθέτης έκανε ειδική αναφορά στα έργα υγροποίησης φυσικού αερίου και ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας ότι ο διορισμός του Ρεπουμπλικάνου συναδέλφου του από τη Φλόριντα αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τα αμερικανικά συμφέροντα, τους συμμάχους των ΗΠΑ και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «μια πιο συνδεδεμένη και ενωμένη Ανατολική Μεσόγειος θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη ευημερία, σταθερότητα και ειρήνη».

Υπό αυτό το πρίσμα, υπενθύμισε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο συμμετέχει σε κοινοβουλευτικές ομάδες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι ομάδες για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία, τις Ελληνικές Υποθέσεις και την Ελληνο-Ισραηλινή Συμμαχία.

Επιπλέον, ο Γκας Μπιλιράκης στάθηκε στο γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν ένας από τους νομοθέτες που κατέθεσαν τα δύο κομβικής σημασίας νομοσχέδια που είχε υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ για την περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου.

Το πρώτο ήταν το East Med Act (Νόμος για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο) του 2019 και το δεύτερο ήταν ο Νόμος περί Άμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας του 2021.

«Αυτές οι πρωτοβουλίες ενίσχυσαν την αμυντική εταιρική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, υποστηρίζοντας τον ελληνικό στρατιωτικό εκσυγχρονισμό και τις πολυμερείς προσπάθειες ασφάλειας μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών», επισημαίνει ο Γκας Μπιλιράκης στην ανακοίνωσή του.

Όσον αφορά την Τουρκία, ο βουλευτής εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο νέος επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα είναι υπόλογος για τη συμπεριφορά του. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα αρνηθεί να επιτρέψει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 λόγω της κατοχής του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400.

Τέλος, η ανακοίνωση του βουλευτή Μπιλιράκη καταλήγει λέγοντας ότι ο γερουσιαστής Ρούμπιο θα είναι ένας εξαιρετικός υπουργός Εξωτερικών που θα δώσει προτεραιότητα στα αμερικανικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο, θα ενισχύσει τις συνεργασίες με τους συμμάχους των ΗΠΑ και θα βοηθήσει στη εμπέδωση της σταθερότητας και της ειρήνης όπου αυτό είναι εφικτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

