Η αρχιτέκτονας της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ προσωπάρχης στον Λευκό Οίκο

Η 60χρονη Σούζι Γουάιλς είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει αυτό τον ρόλο, καίριο για τον κυβερνητικό συντονισμό

Σούζι Γουάιλς

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Πέμπτη ότι θα αναθέσει στη Σούζι Γουάιλς, την αρχιτέκτονα της προεκλογικής εκστρατείας του, το αξίωμα της προσωπάρχη (γενικής διευθύντριας) του Λευκού Οίκου μόλις αναλάβει την εξουσία.

«Η Σούζι Γουάιλς με βοήθησε να καταφέρω μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές νίκες στην αμερικανική ιστορία», αιτιολόγησε ο κ. Τραμπ.

«Θα συνεχίσει να εργάζεται άοκνα για να δώσει ξανά στην Αμερική το μεγαλείο της», συνέχισε, επαναλαμβάνοντας το μόνιμο προεκλογικό του σύνθημα.

Τόνισε πως η 60χρονη είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τον περίβλεπτο ρόλο, καίριο για τον κυβερνητικό συντονισμό, «τιμή» που κατ’ αυτόν «της άξιζε».

Το αξίωμα του «προσωπάρχη» («chief of staff») της προεδρίας συγκαταλέγεται στα πιο στρατηγικά στην αμερικανική κυβέρνηση.

