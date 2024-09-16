Στην αποκάλυψη πως έχει δεχθεί bullying από τον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη προχώρησε το πρωί της Δευτέρας η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου εξαπολύοντας πυρά κατά του πρώην προέδρου του κόμματος.

«Υπήρχαν διαρροές από το γραφείο Τύπου του Κασσελάλη για στοχοποιήσεις, δικής μου και άλλων στελεχών, του Χρήστου Σπίρτζη και της Όλγας Γεροβασίλη, που είχαμε διαφορετική προσέγγιση» είπε το πρωί στο Mega η κυρία Νοτοπούλου.

«Έχω στοχοποιηθεί, έχουμε δεχτεί bullying και απειλές, κι εγώ προσωπικά» είπε η ίδια. Ερωτηθείς αν έχει δεχθεί προσωπικά από τον κ. Κασσελάκη απάντησε: «ναι, δεν θα πω παραπάνω γιατί δεν αφορά τον κόσμο. Όλα αυτά τα αφήσαμε στην άκρη για να επιτελέσουμε τον ρόλο μας».

«Από τη στιγμή που αναφέρεται σε κουκούλες και κουκουλοφόρους, από τη στιγμή που μιλά για εκτροπή, από τη στιγμή που δεν δέχεται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, μπορούμε να μιλήσουμε για απαξίωση της συλλογικής διαδικασίας και των συλλογικών αποφάσεων. Οφείλουμε να προστατεύσουμε το κόμμα μας» είπε.

Εξαπολύοντας, δε, πυρά κατά του Στέφανου Κασσελάκη είπε: «Με την ευθύνη του Στέφανου Κασσελάκη και των ανθρώπων που υποστήριζαν τις επιλογές του, η ατζέντα άλλαζε διαρκώς με όρους παραπολιτικής, εσωστρέφειας και διχασμού. Ο Στέφανος Κασσελάκης πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, διότι παραβιάζει διαρκώς το καταστατικό του κόμματος».

«Είναι δυνατόν ο κ. Κασσελάκης να μη σέβεται την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής; Υπάρχουν εξουσίες που δεν ελέγχονται σε δημοκρατικά κόμματα; Δεν πρέπει να μιλήσει επιτέλους η βάση;» αναρωτήθηκε η κυρία Νοτοπούλου.

