«Αν θέλουμε να αυξάνουμε τους μισθούς πρέπει να παράγουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας είναι μονόδρομος», σημείωσε και προσέθεσε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παρουσιάσει σύντομα ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο μέσα στον Οκτώβριο.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε πως θα ληφθούν αποφάσεις το ερχόμενο δίμηνο για επιδότηση 170 εκατ. ευρώ για στρατηγικές επενδύσεις, που θα φέρουν αρκετές χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2025.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα επισκεφθεί επιχειρηματικά πάρκα στη Βόρεια Ελλάδα - στις Σέρρες και την Αλεξανδρούπολη - όπου χτυπά η καρδιά της ελληνικής βιομηχανίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί με 90 εκατ. ευρώ τη δημιουργία και αναβάθμιση υπαρχόντων βιομηχανικών πάρκων και με 85 εκατ. ευρώ τη ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε και τη στρατηγική μείωσης της γραφειοκρατίας σε 15 τουλάχιστον διαδικασίες - ανέφερε χαρακτηριστικά τις εγκρίσεις στην εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών βιομηχανιών, την έκδοση και αλλαγή ΚΑΔ - προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα.



