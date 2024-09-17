«Στα Δυτικά Βαλκάνια ο σεβασμός στο ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να είναι ο μόνος δρόμος για την ένταξη υποψήφιων κρατών» δήλωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντη Μπελέρης στην πρώτη του παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στους 16 μήνες που παρέμεινε στη φυλακή και δήλωσε πως «σήμερα, είμαι εδώ ως ένας μειονοτικός Έλληνας Ευρωβουλευτής που προέρχεται από ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε., αλλά γεννήθηκε σε μια χώρα που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια».
Αναλυτικά η παρέμβαση Μπελέρη
«Με μεγάλη συγκίνηση απευθύνομαι, για πρώτη φορά, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού μας Κοινοβουλίου. Ενός θεσμού, η αποφασιστικότητα του οποίου αποδείχθηκε ικανή να ξεκλειδώσει το αλβανικό κελί, όπου παρέμεινα για 16 μήνες.
Σήμερα, είμαι εδώ ως ένας μειονοτικός Έλληνας Ευρωβουλευτής που προέρχεται από ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε., αλλά γεννήθηκε σε μια χώρα που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δυστυχώς όμως αυτή η χώρα, συνεχώς απομακρύνεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο αντί να το πλησιάζει.
Η σημερινή κατάσταση στην Αλβανία δείχνει το πως οι μεταρρυθμίσεις μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε «βόμβες ολοκληρωτισμού» στα θεμέλια ενός δημοκρατικού κράτους.
Αυτό έγινε και με την χρηματοδοτούμενη -και από ευρωπαϊκούς πόρους - δικαστική μεταρρύθμιση. Η αλβανική Κυβέρνηση κατέστησε πολλάκις βραχίονα της την Δικαιοσύνη, κάτι το οποίο έκανε όχι μόνο στη δική μου περίπτωση, αλλά και στου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Και η Ένωση μας έρχεται αντιμέτωπη τώρα με ένα οξύμωρο. Όσο πιο δεδομένη θεωρείται η στήριξη της στην ηγεσία του κ. Ράμα, τόσο πιο έντονο γίνεται το αντιευρωπαϊκό αίσθημα στους πολίτες της χώρας.
Στα Δυτικά Βαλκάνια ο σεβασμός στο ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να είναι ο μόνος δρόμος για την ένταξη υποψήφιων κρατών. Οποιαδήποτε υποχώρηση θα σήμαινε αυτομάτως και ήττα των κοινών μας αξιών».
- Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού ο Απόστολος Τζιτζικώστας - Οι 6 αντιπρόεδροι, τα νέα χαρτοφυλάκια - Αναλυτικά οι 20 Επίτροποι
- Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ: «Δημιουργούμε μικροδορυφόρους οι οποίοι θα βοηθούν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»
- Τουρκικά ΜΜΕ μετά την επίθεση Τσελίκ σε Δένδια: «Το Καστελόριζο βρίσκεται σε απόσταση που μπορούν να κολυμπήσουν Τούρκοι κομάντος»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.