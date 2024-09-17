«Στα Δυτικά Βαλκάνια ο σεβασμός στο ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να είναι ο μόνος δρόμος για την ένταξη υποψήφιων κρατών» δήλωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντη Μπελέρης στην πρώτη του παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στους 16 μήνες που παρέμεινε στη φυλακή και δήλωσε πως «σήμερα, είμαι εδώ ως ένας μειονοτικός Έλληνας Ευρωβουλευτής που προέρχεται από ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε., αλλά γεννήθηκε σε μια χώρα που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια».

Αναλυτικά η παρέμβαση Μπελέρη

«Με μεγάλη συγκίνηση απευθύνομαι, για πρώτη φορά, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού μας Κοινοβουλίου. Ενός θεσμού, η αποφασιστικότητα του οποίου αποδείχθηκε ικανή να ξεκλειδώσει το αλβανικό κελί, όπου παρέμεινα για 16 μήνες.

Σήμερα, είμαι εδώ ως ένας μειονοτικός Έλληνας Ευρωβουλευτής που προέρχεται από ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε., αλλά γεννήθηκε σε μια χώρα που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δυστυχώς όμως αυτή η χώρα, συνεχώς απομακρύνεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο αντί να το πλησιάζει.

Η σημερινή κατάσταση στην Αλβανία δείχνει το πως οι μεταρρυθμίσεις μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε «βόμβες ολοκληρωτισμού» στα θεμέλια ενός δημοκρατικού κράτους.

Αυτό έγινε και με την χρηματοδοτούμενη -και από ευρωπαϊκούς πόρους - δικαστική μεταρρύθμιση. Η αλβανική Κυβέρνηση κατέστησε πολλάκις βραχίονα της την Δικαιοσύνη, κάτι το οποίο έκανε όχι μόνο στη δική μου περίπτωση, αλλά και στου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και η Ένωση μας έρχεται αντιμέτωπη τώρα με ένα οξύμωρο. Όσο πιο δεδομένη θεωρείται η στήριξη της στην ηγεσία του κ. Ράμα, τόσο πιο έντονο γίνεται το αντιευρωπαϊκό αίσθημα στους πολίτες της χώρας.

Στα Δυτικά Βαλκάνια ο σεβασμός στο ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να είναι ο μόνος δρόμος για την ένταξη υποψήφιων κρατών. Οποιαδήποτε υποχώρηση θα σήμαινε αυτομάτως και ήττα των κοινών μας αξιών».

