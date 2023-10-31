Βουλή: Αύριο στην ολομέλεια η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στο Δημόσιο

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στο Δημόσιο, στα άρθρα και στο σύνολό του, με την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, να απευθύνει πρόσκληση στα κόμματα να πάρουν ξεκάθαρη θέση έναντι του νομοθετήματος «που οδηγεί σε αποκομματικοποίηση και αποπολιτικοποίηση» της δημόσιας διοίκησης και να δηλώνει έτοιμη για περαιτέρω βελτιώσεις. Το νομοσχέδιο ψήφισε μονάχα η ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νίκη το καταψήφισαν, ενώ επιφύλαξη να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, κράτησε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η Ελληνική Λύση, οι "Σπαρτιάτες" και η Πλεύση Ελευθερίας.

Κατά την αυριανή συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια, αναμένεται να λάβουν τον λόγο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

«Εδώ είμαστε να το βελτιώσουμε και το βελτιώνουμε διαρκώς, θα το βελτιώσουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά πρέπει τα κόμματα να τεθούν προ των ευθυνών τους και να πάρουν ξεκάθαρη θέση, να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί αντιδρούν σε ένα τεστ δεξιοτήτων, γιατί αντιδρούν στην αυξημένη απαίτηση για συνάφεια της εργασιακής εμπειρίας και του πτυχίου με την προκηρυσσόμενη θέση» είπε η κα Κεραμέως, καθώς τα κόμματα στάθηκαν κριτικά απέναντι σε επιμέρους ρυθμίσεις και αμφισβήτησαν ότι επιτυγχάνεται ο στόχος της αξιοκρατίας των επιλογών των διοικητών, ενώ και η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Ραλλία Χρηστίδου, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης, να υπάρξουνε στο νομοσχέδιο ουσιαστικές αλλαγές.

Πηγή: skai.gr

