Νίκος Δένδιας: Επίσημη επίσκεψη στο Βελιγράδι - Συνάντηση με Βούτσιτς

Συνάντηση με τον Σέρβο πρόεδρο, Αλαξάνταρ Βούτσιτς, είχε , νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Βελιγράδι, τον τέταρτο σταθμό της περιοδείας του στα Δυτικά Βαλκάνια.



Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Σερβίας, η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση και με τον ομόλογό του, Νίκολα Σελάκοβιτς, με τον οποίο συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας, την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Διασικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

