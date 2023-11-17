«Σήμερα οφείλουμε, τιμώντας τη μνήμη του Πολυτεχνείου, να γράψουμε τη δική μας εποποιία προστασίας και αξιοποίησης της δημοκρατίας», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο, δήλωσε νωρίτερα σήμερα:

«Συμπληρώνονται 50 χρόνια, μισός αιώνας, από την κορυφαία εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ήθελα να τιμήσω αυτή τη μνήμη η οποία είναι πάντα ζωντανή. Εδώ ισχύει αυτό που είχε πει ο Ελύτης ότι "μια μέρα το παρελθόν θα μας ξαφνιάζει για το πόσο επίκαιρο είναι".

Το Πολυτεχνείο χάραξε μια εποποιία διεκδίκησης δημοκρατίας. Σήμερα οφείλουμε, τιμώντας αυτή τη μνήμη, να γράψουμε τη δική μας εποποιία προστασίας και αξιοποίησης της δημοκρατίας, ακόμη περισσότερη αξιοποίηση της δημοκρατίας. Αυτή είναι η τιμή στη μνήμη του Πολυτεχνείου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

