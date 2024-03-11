Την αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πρόσωπο του, κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

«Μπα; Ασχολείται μαζί μου ο κ. Κυριάκος τώρα; Βλέπει κυλιόμενες που παίρνουμε τα πάνω μας και φοβάται; Α ρε Γκρίνμπερκ. Τα εκατομμύρια του Γκρίνμπερκ πάνε χαμένα … Όλοι ξέρουν ότι έχω βγάλει τα χρήματα μου νόμιμα, στην Αμερική, απέναντι στα τζάκια εδώ πέρα», είπε ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.