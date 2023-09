Νετανιάχου ενόψει τριμερούς με Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη: Μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου

Στα οφέλη της διμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει της αυριανής τριμερούς (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ) μετά την τελετή υποδοχής του δεύτερου στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Κυριακής.



Ο Κύπριος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για τη βοήθεια που παρείχε το Ισραήλ στην κατάσβεση των πρόσφατων πυρκαγιών στη Λεμεσό, σημειώνοντας ότι «αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».



Σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Κύπρο εδώ και πέντε χρόνια και η δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών από τότε που ανέλαβε καθήκοντα πριν από έξι μήνες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτό είναι «μια ξεκάθαρη ένδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη σχέση μας, τη στρατηγική συνεργασία δύο δημοκρατιών της Ανατολικής Μεσογείου που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο».

Meeting with Cyprus & Greece leaders soon. Since our 2016 trilateral alliance, we've seen economic & security boosts, with millions of Israelis visiting both nations. We're also advancing on energy, especially after our sea gas extraction. Exploring two major routes for Europe's…