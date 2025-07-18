Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η αναταραχή στην κεντροαριστερή «πολυκατοικία» καλά κρατεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει φέρει τις σχέσεις ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και πάλι σε «πολικές» θερμοκρασίες. Τα δύο κόμματα σε κάθε ευκαιρία δείχνουν πως έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς και ότι το σενάριο της συγκρότησης ενός προοδευτικού μετώπου ήταν μάλλον «επιστημονική φαντασία». Ο Νίκος Ανδρουλάκης, άλλωστε δεν παρέκκλινε ποτέ από το αφήγημα της αυτόνομης πορείας ειδικά μετά την κατάθεση της κοινής πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης για το δυστύχημα των Τεμπών με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας και εννέα ανεξάρτητων βουλευτών τον περασμένο Μάρτιο. Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη είχε δεχτεί κριτική εκ των έσω για «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με το αντισυστημικό κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ήταν η περίοδος που η Πλεύση Ελευθερίας τον «εκθρόνισε» από τη δεύτερη θέση. Η πρόταση δυσπιστίας, όπως φάνηκε, ήταν μια παρένθεση με τα κόμματα της κεντροαριστεράς να γυρίζουν στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» συνεχίζοντας τις αυτόνομες πορείες τους.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και στην προανακριτική για τον Κώστα Καραμανλή, το ΠΑΣΟΚ κινήθηκε μόνο του. Είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που διαθέτει περισσότερους από 30 βουλευτές που απαιτούνται για να κατατεθεί πρόταση στη Βουλή. Το γεγονός το οποίο εξόργισε την Κουμουνδούρου, αλλά και τη Νέα Αριστερά είναι η συμπερίληψη και της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά στο ΠΑΣΟΚ υποστήριξαν πως η «κερκόπορτα» για τη διασπάθιση των κοινοτικών χρημάτων στον λογαριασμό άνοιξε την περίοδο 2015-2019.

Τα πάθη των δυο κόμματων παραμένουν ενεργά εδώ και χρόνια. Στην Κουμουνδούρου δεν ξεχνούν πως το «αντιΣΥΡΙΖΑ» μέτωπο σπρώχτηκε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη θυμούνται πως το κύμα του 2012-2015 ήταν σε μεγάλο βαθμό «πράσινο» με το ΠΑΣΟΚ να κινδυνεύει να βρεθεί ακόμα και εκτός Βουλής.

«Το μισό υπουργικό συμβούλιο αναφέρεται στη δικογραφία. Ο κ.Ανδρουλάκης έκανε λάθος. Έπρεπε να επιλέξει να κάνουμε όλοι μαζί μία πρόταση, γιατί απέναντι στη διαφθορά και απέναντι στη δεξιά, οι απαντήσεις πρέπει να είναι συνολικές. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή διερευνά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έχει το περιθώριο ο κ.Ανδρουλάκης να κάνει συμψηφισμούς», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος στον ΣΚΑΪ. Είχε προηγηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ACTION 24 ο οποίος τόνισε: «ακούω να λένε ότι κάνω συμψηφισμούς επειδή αναφέρω για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τη διάσταση από το 2017. Δεν βάλαμε στο κείμενο μας κανέναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει κάποιος στη δικογραφία, θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά η στρέβλωση να δηλώνονται και να παίρνονται επιδοτήσεις χωρίς ζώα, ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Τον ακούσατε να πει κουβέντα τον κ. Τσίπρα;» Η «βεντέτα» έχει να κάνει και με τις δημοσκοπικές επιδόσεις των κομμάτων και την ανάγκη να αποκτήσουν μια ισχυρή ώθηση το επόμενο διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ να αποδείξει πως είναι ένας εν δυνάμει εναλλακτικός πόλος εξουσίας και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκολλήσει από τα μονοψήφια ποσοστά.

