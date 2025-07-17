Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ βρέθηκε φιλοξενούμενος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος ξεκίνησε σχολιάζοντας τη νέα Ρηματική Διακοίνωση της Λιβύης, η οποία κατέθεσε χάρτη με εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας έως την Κρήτη.

«Είναι μια αρνητική εξέλιξη. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το επίπεδο των ανακοινώσεων του υπουργού Εξωτερικών από την πρόσφατη επίσκεψή του στη Λιβύη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο κ. Γεραπετρίτης δηλώνει ότι οι δυο χώρες σέβονται το Διεθνές Δίκαιο όταν έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και επιλογές που είναι σε πλήρη αντίθεση με το Δίκαιο της Θάλασσας», ανέφερε ο κ. Φάμελλος, επισημαίνοντας την ανάγκη η χώρα να κάνει παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. «Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε χώρες γειτονικές να αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα».

«Και στο θέμα της Λιβύης η Ελλάδα έχει σοβαρότατες υποχωρήσεις στη διπλωματική της πολιτική τα τελευταία 6 χρόνια, με κεντρική ευθύνη της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη. Από την αρχή είχαμε κάνει κεντρικό θέμα το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η Ελλάδα απουσίαζε ακόμη κι από τη διαπραγμάτευση του τουρκολιβυκού τότε στην Ευρώπη, ήταν στην απ' έξω από το 2019. Είχαμε πολλά επεισόδια με τη Λιβύη, με τελευταίο να κλείνουν την πόρτα στον Ευρωπαίο Επίτροπο και στους 3 υπουργούς, μεταξύ των οποίων και τον Έλληνα υπουργό. Ρωτώ λοιιπόν: πού είναι η Ευρώπη, πού είναι η Ελλάδα; Από το 2019 η χώρα δεν έχει μια ισχυρή πολυπαραμετρική εξωτερική πολιτική. Λειτουργεί ως ουρά άλλων δυνάμεων. Πρόσφατα στη Μέση Ανατολή ως ουρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Λάθος αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να έχει τη δική της πολιτική».

Ερωτηθείς για το μεταναστευτικό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το ζήτημα ως πρόβλημα της Ευρώπης, ωστόσο έστρεψε τα «βέλη» κατά του πρωθυπουργού ρωτώντας «γιατί ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε η Ελλάδα να είναι δεσμοφύλακας της Ευρώπης;»

«Πρόκειται για την τραγικότερη συμφωνία της χώρας. Συμφώνησε με την Ακροδεξιά της Ευρώπης να γίνει η Ελλάδα στο Σύμφωνο Μετανάστευσης δεσμοφύλακας της Ευρώπης, δηλαδή να μένουν εδώ οι πρόσφυγες - μετανάστες και να μην υπάρχει ισότιμη κατανομή σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι για να μοιράζεται τα βάρη; Γιατί να μην υπάρχει ενιαίο σύστημα ασύλου και επιστροφών;», σημείωσε.

«Υποκριτικό να λέει ο Μητσοτάκης ότι θα πάρει τα λεφτά από τους κλέφτες»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κ. Φάμελλο να τονίζει πως «αντίπαλος σε αυτήν την ιστορία είναι η διαφθορά και αυτοί που έκλεψαν τα λεφτά». Χαρακτήρισε μάλιστα υποκριτικό «να δηλώνει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πάρει τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες, όταν οι συνεννοήσεις με τους κλέφτες γίνονται από γαλάζια στελέχη με ευθύνη της ΝΔ».

«Πόσο υποκριτικό και θρασύ να βγαίνει ο πρωθυπουργός, του οποίου η κυβέρνηση ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και να λέει ότι θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες, όταν οι κλέφτες συνεννοούνται με κυβερνητικά στελέχη; Η κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα από όλα να ελεγχθεί δικαστικά, να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να απολογηθούν όποιοι ευθύνονται που κλαπήκαν τα λεφτά», δήλωσε και συμπλήρωσε:

«Γιατί αρνείται τον έλεγχο η ΝΔ; Κοροϊδεύουν τους πολίτες. Έρχεται δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και λέει ότι πρέπει να ερευνηθούν δυο στην αρχή πολιτικά πρόσωπα για κακουργηματική απιστία. Ακόμα μια φορά έρχεται φάκελος από τη Δικαιοσύνη και ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να τον πετάξει στα σκουπίδια. Η επιλογή της εξεταστικής εδώ είναι συγκάλυψη και προσβολή στη Δικαιοσύνη».

«Εμείς θα ψηφίσουμε προανακριτική. Είναι απαράδεκτο να προσπαθεί να αλλάξει τη συζήτηση. Η δημοκρατία το επιβάλλει και αυτό πρέπει να κάνουν οι βουλευτές της ΝΔ: να ψηφίσουν ό,τι ζητά η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η εξεταστική επιτροπή είναι υποκριτική. Ξεκινά από το 1998 όταν ακόμα δεν ξεκινούσε καλά - καλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί το κάνει; Για να μπαζώσει την αλήθεια. Έχει 100% πολιτική ευθύνη ο πρωθυπουργός. Το μισό υπουργικό συμβούλιο αναφέρεται στη δικογραφία», κατέληξε.

«Έχουμε κοινή γραμμή με Τσίπρα»

Τέλος, αναφορικά με τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε πως υπάρχει ένα «συνολικό και μεγάλο comeback του ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιστρέψει. Επέλεξα κι εγώ να μιλήσω πρώτος για την ανάγκη συνεργασιών, για την ανάγκη να υπάρχει ισχυρός αντίπαλος απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Μι κυβέρνηση διαφθοράς και σκανδάλων δεν μπορεί να εκπροσωπεί την Ελλάδα».

«Με τον Αλέξη Τσίπρα από την πρώτη μέρα που ανέλαβα εγώ, κάναμε κοινή δήλωση προς την ίδια κατεύθυνση. Ήταν στο Συνέδριο, έχουμε ίδια γραμμή για την πολιτική της χώρας και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι και ο κεντρικός μας στόχος, η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ

Πηγή: skai.gr

