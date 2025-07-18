Κυρανάκης στη Βουλή: Θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται ο ελληνικός σιδηρόδρομος «τώρα, όχι αύριο»

«Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην ξαναζήσει ποτέ η πατρίδα μας την τραγωδία των Τεμπών», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης κλείνοντας μαραθώνια συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Αναβάθμιση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, αξιολόγηση προσωπικού σιδηροδρόμων, ενίσχυση εποπτείας σιδηροδρομικού δικτύου, οργανωτική ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών και της εταιρείας ‘Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.’ και άλλες διατάξεις», το οποίο και ψηφίστηκε «κατά πλειοψηφία».

«Από την πρώτη μέρα, που ανέλαβα μέχρι και σήμερα, και έτσι θα συνεχίσω, στο μυαλό μου και την καρδιά μου είναι πάντα οι γονείς και συγγενείς των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους» είπε ο κ. Κυρανάκης, σημειώνοντας ότι «σε αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία, καθήκον όλων μας είναι, παρά την κριτική, παρά τα εμπόδια, παρά τις ειρωνείες, παρά την καχυποψία που την θεωρώ δικαιολογημένη, να κάνουμε ότι χρειάζεται ώστε να μην ξαναζήσει ποτέ η πατρίδα μας τέτοια τραγωδία».

Ο κ. Κυρανάκης, που παρουσίασε χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή λειτουργιών και συστημάτων τα οποία αναβαθμίζουν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αναφέρθηκε και στο όραμά του για πενταπλασιασμό της χωρητικότητας των γραμμών προκειμένου να καταστεί η χώρα εναλλακτική πύλη εισόδου προς την Ευρώπη: «Το όραμα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι η Ελλάδα να μπορέσει να διασυνδεθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω της γεωστρατηγικής της θέσης. Τα λιμάνια Πειραιώς και Θεσσαλονίκης είναι διασυνδεδεμένα με την Ευρώπη. Άρα, με την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών συστημάτων (ασφάλειας του σιδηροδρόμου) το καλοκαίρι του 2026, σε όλο τον σιδηροδρομικό άξονα, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε, πέρα από το επίπεδο ασφάλειας, και την χωρητικότητα του δικτύου. Αυτό τι σημαίνει; Ότι μπορούμε να κάνουμε έως και πενταπλασιασμό των τρένων που κυκλοφορούν ημερησίως στην ίδια γραμμή. Και αυτό», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης, «πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που θέλουν να εξάγουν προϊόντα στην Ευρώπη», καθώς «θα έχουν πλέον πιο οικονομικό, πιο φθηνό, πιο προσβάσιμο τρόπο. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πύλη εισόδου προς την κεντρική Ευρώπη» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υ&Μ σημειώνοντας ότι «αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το θέλει ολόκληρη η Ευρώπη. Γιατί προφανώς εδώ μιλάμε για μια εναλλακτική σε μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια. Άρα μιλάμε για ανταγωνισμό. Άρα είναι μια εθνική μάχη που πρέπει να δώσουμε», υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.

Περιγράφοντας τις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «είμαι έτοιμος να πάρω το πολιτικό κόστος για τις ευέλικτες διαδικασίες, τις προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, ότι αίρεται η μονιμότητα στον ΟΣΕ, ότι θα πάμε σε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο προμηθειών για να προχωρούν πιο γρήγορα τα έργα. Είμαστε διατεθειμένοι να το πάρουμε αυτό το κόστος. Διότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε τα πράγματα να κινούνται αργά» είπε.

Για τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ("ντρόουν") που επιτηρούν συγκεκριμένα τμήματα γραμμής, διαβεβαίωσε πως είναι ήδη σε λειτουργία. Το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS βρίσκεται σήμερα στο 80% του δικτύου στο παρατρόχιο υλικό, και μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχει εγκατασταθεί στο σύνολο των συρμών που κυκλοφορούν στις σιδηροτροχιές που συνδέουν Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Επίσης, στο υπολειπόμενο τμήμα της γραμμής που καταστράφηκε πλήρως από την κακοκαιρία Daniel, θα έχει εγκατασταθεί ολοκαίνουργιο σύστημα, σε 12 μήνες από σήμερα. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να παραδοθεί, ώστε το φθινόπωρο του 2026, ολόκληρη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη να έχει τα συστήματα τα οποία, ποτέ μέχρι τώρα, αυτά τα εικοσιπέντε χρόνια, δεν εγκαταστάθηκαν και δεν λειτούργησαν στο σύνολό τους», επέμεινε ο κ. Κυρανάκης.

Για το GSMR, είπε ότι στα τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει πλήρης εγκατάσταση των συστημάτων επί συρμού και ότι, όπως και με το ECTS, έχουν προγραμματιστεί εκπαιδεύσεις αρμοδίων υπαλλήλων.

Όσο για το σύστημα γεωεντοπισμού, είπε ότι θα έχει παρουσιαστεί μέχρι την 30ή Ιουλίου. Όπως είπε, έχουν ήδη εκτελεστεί πολλά δοκιμαστικά δρομολόγια, και για πρώτη φορά «μας δίδεται η δυνατότητα να έχουμε τρένα που δεν θα πηγαίνουν ‘στα τυφλά’».

Στην κριτική για ανάγκη ευρωπαϊκής πιστοποίησης, είπε ότι «εμείς, είτε θέλει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) είτε δεν θέλει, θα έχουμε και δύο μηχανοδηγούς, και θα βάλουμε και εθνικούς κανόνες και σύστημα γεωεντοπισμού ως επιπλέον δικλείδα. Δεν θα περιμένουμε να κάνουμε το καλό παιδί σε κάποιους τεχνοκράτες των Βρυξελλών, και να πούμε, εάν γίνει ένα νέο δυστύχημα: ‘Α! Είχαμε κάνει ότι μας έλεγε η Ευρώπη, άρα είμαστε σωστοί’. Όχι. Να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται η χώρα μας τώρα, όχι αύριο».

Ο κ. Κυρανάκης στάθηκε ακόμη στη δυνατότητα επιστροφής, που δίνει το νομοσχέδιο σε νέους Έλληνες του εξωτερικού που έχουν υπηρετήσει σε χώρες με σύγχρονους σιδηρόδρομους: «Για πρώτη φορά, θα έχουμε δυνατότητα να μπορέσουμε να τους αμείψουμε σωστά, ανταποκρινόμενοι στην δική τους διαδρομή και στις δικές τους επαγγελματικές ικανότητες. Και από σήμερα, για όλους όσοι ενδιαφέρονται, λειτουργεί η πλατφόρμα braingain.ose.gr, στην οποία μπορεί ο καθένας απ' αυτούς, να δηλώσει τον τομέα ειδικότητας και εξειδίκευσής του για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν, μεσαίων και υψηλών στελεχών. Τους χρειαζόμαστε να έρθουν στην πατρίδα. Να ξέρουν ότι το στοίχημα μας είναι να μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα στον ΟΣΕ με την τεχνογνωσία που θα φέρουν».

