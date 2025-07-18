Ο Φώτης Κουβέλης πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Φώτης Κουβέλης εκλέχτηκε πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με τη νέα του σύνθεση.
Όπως αναφέρει η ενημέρωση της Κουμουνδούρου: «Συνεδρίασε για πρώτη φορά την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025 η νέα Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Ομόφωνα εκλέχτηκαν Πρόεδρος ο Φώτης Κουβέλης και Αντιπρόεδρος η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη».
Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από 15 μέλη και εκτός από τους προαναφερθέντες έχουν εκλεγεί σε αυτή οι: Νεκταρία Αγγελάκη, Γιώργος Ακριώτης, Κώστας Ζώρας, Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, Γιάννης Καστρινάκης, Χρυσούλα Κατσαβριά, Κυριακή Κουντούρη, Σπύρος Λάππας, Στέλιος Παππάς, Αμαλία Πορτάλιου, Ελένη Σακισλή, Φώτης Σαραντόπουλος, Αλέξης Χριστόπουλος.
