Ο Φώτης Κουβέλης πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Φώτης Κουβέλης εκλέχτηκε πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με τη νέα του σύνθεση.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση της Κουμουνδούρου: «Συνεδρίασε για πρώτη φορά την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025 η νέα Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Ομόφωνα εκλέχτηκαν Πρόεδρος ο Φώτης Κουβέλης και Αντιπρόεδρος η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη».

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από 15 μέλη και εκτός από τους προαναφερθέντες έχουν εκλεγεί σε αυτή οι: Νεκταρία Αγγελάκη, Γιώργος Ακριώτης, Κώστας Ζώρας, Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, Γιάννης Καστρινάκης, Χρυσούλα Κατσαβριά, Κυριακή Κουντούρη, Σπύρος Λάππας, Στέλιος Παππάς, Αμαλία Πορτάλιου, Ελένη Σακισλή, Φώτης Σαραντόπουλος, Αλέξης Χριστόπουλος.

Πηγή: skai.gr

