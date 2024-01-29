Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει και προκαλεί τους αγρότες

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοροϊδεύει και προκαλεί τους αγρότες και τους παραγωγούς της Θεσσαλίας που αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά, προσθέτοντας ότι «εγκατέλειψε στην τύχη τους τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Θεσσαλίας και τώρα οδηγεί σε αφανισμό τον πρωτογενή τομέα της χώρας».

Ειδικότερα αναφέρει ότι «την ώρα που ο αγροτικός κόσμος σε όλη την χώρα διεκδικεί ουσιαστικά μέτρα για την μείωση του κόστους παραγωγής και της τιμής, όπως η επιδότηση στο αγροτικό πετρέλαιο, την καταβολή αποζημιώσεων και των ενισχύσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας για την αναστολή διακοπών ρεύματος σε αγρότες της Θεσσαλίας που έχουν πληγεί από τον Daniel. Μέτρο που είχε ήδη ανακοινωθεί από το Νοέμβριο».

Η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι «στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων» προσθέτοντας ότι «είναι μια μάχη απέναντι στην ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου. Είναι μια μάχη για το μέλλον της χώρας».

Πηγή: skai.gr

