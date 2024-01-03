Για «ανακύκλωση και η τοποθέτηση σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια υπουργών που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» κάνει λόγο η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της για τον μίνι ανασχηματισμό.



Αυτό «μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα: Είτε ότι ο πρωθυπουργός έχει στερέψει από πολιτικό προσωπικό και προθύμους, είτε ότι εργαλειοποιεί την διακυβέρνηση της χώρας για εσωτερικούς σκοπούς» τονίζεται.

«Και στις δυο περιπτώσεις ενα είναι σίγουρο: το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη»

Πηγή: skai.gr

«Απο εκεί και πέρα, η καρατόμηση του κ. Οικονόμου επιβεβαιώνει την αποτυχία του λαϊκισμού και της δημαγωγίας περί ασφάλειας, την ώρα που οι πολίτες βιώνουν καθημερινά ανασφάλεια και φόβο. Για την επιστροφή του κυρίου Χρυσοχοΐδη (την πεμπτη αν δεν κάνουμε λάθος) στο ίδιο υπουργείο, δεν χρειάζονται σχόλια. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους» σημειώνεται.«Στη χώρα που το βρεφικό γάλα πωλείται έως και 213% ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες έχουν πιο σημαντικά θέματα να αντιμετωπίσουν από τις «μουσικές καρέκλες» της κυβέρνησης και τους τακτικισμούς του πρωθυπουργού» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.