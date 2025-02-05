Θετικά απαντούν στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, κοινοβουλευτικές πηγές της Νέας Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι θα υπερψηφίσουν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν τις συκοφαντίες του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα οι ίδιες πηγές αναφέρουν:

1) Προσηλωμένοι στην αποκάλυψη της αλήθειας και επειδή δεν έχουμε να φοβηθούμε ή να αποκρύψουμε το παραμικρό, υπερψηφίζουμε την πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε τις συκοφαντίες του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν «συγκάλυψης».

2) Σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι συντασσόμαστε με το περιεχόμενο της πρότασης. Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη κίνηση του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στην απέλπιδα προσπάθειά του να εργαλειοποιήσει την τραγωδία των Τεμπών για φτηνά πολιτικά παιχνίδια.

3) Σήμερα «μάθαμε» από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ότι η περιβόητη «συγκάλυψη» Τριαντόπουλου δεν βασίζεται σε κάποια μαρτυρία, εντολή ή άλλο στοιχείο αλλά συνίσταται στην απλή συμμετοχή σε «άτυπη συνάντηση» και στην παροχή «ψυχικής συνδρομής» στους αρμοδίους υπαλλήλους.

4) Η βιασύνη του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει την πρόταση για την Προανακριτική δείχνει ότι η ηγεσία του δεν ενδιαφέρεται για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης αλλά εντάσσεται σε έναν εσωτερικό ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης για το ποιος θα προλάβει ποιον.

5) Διαψεύσθηκαν παταγωδώς οι καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν απόκρυψης των συμπληρωματικών στοιχείων της δικογραφίας από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, όταν ακόμα και βουλευτές του Σύριζα, όπως η κυρία Γεροβασίλη και ο κ. Κόκκαλης δήλωσαν ότι είχαν λάβει γνώση όλων των συμπληρωματικών στοιχείων. Και όμως το ΠΑΣΟΚ, αντί να απολογηθεί για την αμέλειά του, προτίμησε να εξαπολύσει αήθη επίθεση κατά του πρώην Προέδρου της Βουλής με αναληθείς ισχυρισμούς.

6) Όλα λοιπόν στο φως, η αλήθεια θα λάμψει στη Βουλή και ταυτόχρονα θα αποκαλυφθεί πλήρως το σχέδιο εργαλειοποίησης και πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το ΠΑΣΟΚ και τους συνοδοιπόρους του.



Πηγή: skai.gr

