Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για προανακριτική κατά του Τριαντόπουλου

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατέθεσε αίτημα για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τυχόν ποινικές ευθύνες του κατά τον επίμαχο χρόνο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγματος και τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής όσον αφορά το είδος και τον βαθμό συμμετοχής του στην αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών, που έλαβε χώρα από τις 3/3/2023 και μετά.

Όπως αναφέρεται στο αίτημα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: «προκύπτουν (τουλάχιστον) σοβαρές ενδείξεις, ότι ο τότε Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος, δια της συμμετοχής του στην «άτυπη σύσκεψη» ή «συνάντηση» της 3.3.2023, όπου φέρεται ότι αποφασίστηκε η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, χωρίς την απαιτούμενη κατά νόμο ενημέρωση και την άδεια της αρμόδιας δικαστικής Αρχής και παρά τις ρητά εκπεφρασμένες αντιρρήσεις του Διοικητή Τροχαίας και μέχρι προ ολίγων ωρών αρμόδιου για τη διασφάλιση του χώρου ως διενεργούντος την προανάκριση, ο οποίος άνευ περιστροφών επεσήμανε τον παράνομο χαρακτήρα τυχόν τέτοιας επέμβασης και αποχώρησε, προκάλεσε την απόφαση στους αρμόδιους υπαλλήλους να παραβούν το καθήκον της υπηρεσίας τους επιτρέποντας την αλλοίωση του χώρου και δίνοντας την σχετική εντολή στους υπευθύνους της επιχείρησης χωματουργικών εργασιών να μεταφέρουν τα προεκτεθέντα και σε κάθε περίπτωση συναίνεσε και συνέβαλε σε αυτήν την έκνομη απόφαση, προσφέροντάς τους την απαραίτητη ψυχική συνδρομή δια της εμφανούς «πολιτικής κάλυψης» της πράξεως τους και σε κάθε, επιπλέον, περίπτωση, παρέλειψε να τους αποτρέψει, αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, από την ολοκλήρωση της κατά τα προεκτεθέντα αλλοίωσης του χώρου και εξαφάνισης κρίσιμων αποδεικτικών μέσων για τη διαλεύκανση των διερευνώμενων από την ανάκριση αξιόποινων πράξεων. Σε αντίθεση δε με τις προηγηθείσες συσκέψεις του Συντονιστικού Οργάνου, για την εν λόγω σύσκεψη δεν τηρήθηκαν πρακτικά και έγγραφα, πράγμα που επικυρώνει τις ενδείξεις, πέραν των ρητών προειδοποιήσεων του Διοικητή Τροχαίας περί συνειδητής επιλογής των συμμετεχόντων».

Επιπλέον, σημειώνεται: «Είναι δε χαρακτηριστικό εξάλλου ότι σε βάρος των λοιπών συμμετεχόντων στην εν λόγω κρίσιμη «σύσκεψη» ή «συνάντηση» παραγγέλθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, πλην του καθ’ ου η παρούσα, για τον οποίο η Εισαγγελέας στερούνταν σχετικής αρμοδιότητας ενόψει του άρθρου 86 Σ. και για το λόγο αυτό καλείται να επιληφθεί το Κοινοβούλιο».

Πηγή: skai.gr

