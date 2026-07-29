Τουρκία: Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα - Δείτε βίντεο

Μάχη με τις φλόγες δίνουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές, που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε μια εστία στην επαρχία Μούγλων έχουν κινητοποιηθεί πέντε αεροπλάνα, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες.

Massive fast-moving forest fire in Seydikemer, Muğla Province, Turkey 🇹🇷 (29.07.2026)

disasternews pic.twitter.com/u4m4cqMHIo — Alma Gentil (@Chinoy200096633) July 29, 2026

«Εργαζόμαστε ακούραστα για να θέσουμε τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο», ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας και Δασών στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

Μια φωτογραφία που συνοδεύει την ανακοίνωση δείχνει ένα ελικόπτερο εν δράσει σε έναν ουρανό που έχει κιτρινίσει από τους καπνούς.

🇹🇷 A fast-moving forest fire in Seydikemer, Muğla, Turkey, has spread to the Seydikemer–Fethiye highway.

Strong winds are making it extremely difficult for firefighters to contain the blaze as flames move quickly across the area.

pic.twitter.com/BjjHK9yPkS — Breaking News247 (@daft6464) July 29, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Αττάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ, στα νότια, έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Απαγορεύτηκε επίσης η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από αγροτική ζώνη και εξαπλώθηκε στο δάσος, διευκρίνισε η νομαρχία. Οι αρχές έκριναν αναγκαίο να απομακρύνουν 202 ανθρώπους, καθώς και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου.

Μια άλλη εστία ξεκίνησε το απόγευμα στη δασώδη περιοχή του Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία, πάνω στον δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλλια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.