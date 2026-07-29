Λακωνία: Σύλληψη για την πυρκαγιά στον Αγέρανο Γυθείου

Μία σύλληψη σημειώθηκε σε σχέση με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Αγέρανο Γυθείου, καθώς ένα άτομο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η φωτιά εξετάζεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια υπαίθριων εργασιών, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν περαιτέρω τις πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός πυροσβέστης που λάμβανε μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης του πύρινου μετώπου που πλέον θεωρείται οριοθετημένο.

Ο πυροσβέστης εντοπίστηκε από συναδέλφους του, που τον αναζητούσαν αρκετή ώρα, χωρίς τις αισθήσεις του σε σημείο όπου δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο φωτιάς, έχοντας μαζί του τον εξοπλισμό του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, η πυρκαγιά βρισκόταν ήδη σε ύφεση όταν εντοπίστηκε ο πυροσβέστης.

Ωστόσο, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο άλλο περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση περί τις 15:00.

Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: skai.gr

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