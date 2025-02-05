«Σε ό,τι αφορά τις προανακριτικές για το έγκλημα των Τεμπών, είναι αυτονόητο ότι απαιτείται η συγκρότησή τους» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να αποτελέσουν «πλυντήριο» για κανέναν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι συγκεκριμένες πηγές «όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, και όσο έρχονται στην επιφάνεια και άλλα επιβαρυντικά στοιχεία για το έγκλημα των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψής του, η κοινωνία απαιτεί άμεση πρόταση μομφής στον κ. Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερούμε».

Ακολούθως τονίζουν ότι «σε ό,τι αφορά τις προανακριτικές για το έγκλημα των Τεμπών, είναι αυτονόητο ότι απαιτείται η συγκρότησή τους».

«Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λάβουν υπόψιν όλη τη δικογραφία και όλα τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, για να αποδοθούν ολοκληρωμένα οι ευθύνες και να μην επικρατήσει η ατιμωρησία».

«Όπως απαραίτητο είναι οι προανακριτικές να μην αποτελέσουν «πλυντήριο» για κανέναν, αλλά να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη και να δικαστούν οι εμπλεκόμενοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και βεβαίως να αποκαλυφθεί και ο εντολέας τους» καταλήγουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.