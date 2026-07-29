Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση πέτυχε το Γενικό Χημείο του Κράτους, ως Γενική Διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία ορίστηκε επισήμως ως Ενωσιακή Εγκατάσταση Δοκιμών (European Union Testing Facility) για την κατηγορία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων [Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2026/1481 της Επιτροπής].

Με τη νέα αυτή ιδιότητα, οι χημικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο εξειδικευμένων εγκαταστάσεων δοκιμών που υποστηρίζουν:

τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών,

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

το Ενωσιακό Δίκτυο Συμμόρφωσης Προϊόντων, καθώς και

άλλους κυβερνητικούς και διακυβερνητικούς φορείς.

Η νέα αυτή αποστολή ενισχύει τη θέση της ΑΑΔΕ και της χώρας στην ευρωπαϊκή συνεργασία για την εποπτεία της αγοράς, την επαλήθευση της ασφάλειας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την ομοιόμορφη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού μας, της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, της αξιοπιστίας των υπηρεσιών μας και των σύγχρονων υποδομών των εργαστηρίων μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά στην αναβάθμιση των χημικών μας υπηρεσιών, ενισχύοντας τις υποδομές και τις δοκιμαστικές τους δυνατότητες, ώστε να παραμένουν σημείο αναφοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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