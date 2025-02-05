Του Γιάννη Ανυφαντή

Υπέρ της συστάσεως προανακριτικής επιτροπής για τον κ. Τριαντόπουλο τάχθηκε απόψε από το βήμα της Βουλής ο Μάκης Βορίδης, με τον όρο ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα κινείται στο πλαίσιο που έθεσε η εισαγγελική διάταξη που διαβιβάστηκε στη Βουλή, δηλαδή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για τον κ. Τριαντόπουλο.

«Καταλαβαίνω ότι η πρότασή σας εκ της τοποθετήσεώς σας θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της διατάξεως της εισαγγελέως εφετών, για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μένουμε πιστοί σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και σας λέμε ότι σε αυτή την περίπτωση προφανώς η διαδικασία θα κινηθεί γιατί μας ενδιαφέρει ακριβώς το ίδιο με εσάς ίσως και περισσότερο το να δούμε πραγματικά τι είναι εκείνο που έχει συμβεί», τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας απαντώντας στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για χυδαία μομφή της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης, που στοχεύει στην πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας.

«Δεν σας ενδιαφέρει η καμία αποκάλυψη της αλήθειας. Σας ενδιαφέρει να πλήξετε την κυβέρνηση. Και να σας πω κάτι θεμιτό από την αντιπολίτευση. Αλλά σε ένα τέτοιο θέμα. Σε μια τέτοια υπόθεση;», διερωτήθηκε ο Υπουργός προσθέτοντας: «Απαντήστε στο μείζον. Τι θέλουμε να συγκαλύψουμε; Αλλιώς όσα λέτε είναι λάσπη, αθλιότητα και πολιτική εκμετάλλευση».

Είχε προηγηθεί η προαναγγελία της κατάθεσης προτάσεως σύστασης προκαταρκτικής εξέτασης από το ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Ανδρουλάκη να τονίζει πως η Χαριλάου Τρικούπη θα αξιοποιήσει θεσμικά ό,τι στοιχείο διαβιβάζεται στη Βουλή. «Εμείς σήμερα για να σταματήσει η καχυποψία, σας καλούμε να κάνετε κάτι πολύ απλό να ψηφίσετε την προανακριτική για τον Τριαντόπουλο από τη στιγμή που υπάρχει ώριμη δικογραφία. Αν δεν γίνει προανακριτική δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να πάει στη δικαιοσύνη ο κ. Τριαντόπουλος για τις συγκεκριμένες πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία», υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση προς τον πρωθυπουργό. «Θέλω μια απάντηση καθαρή και αντρίκια από Πρωθυπουργό. Το πρωί της συνέντευξης στον κύριο Σρόιτερ, πήγαν οι πυροσβέστες, οι ειδικοί οι πραγματογνώμονες και του είπαν Κυριάκο συγγνώμη κάναμε λάθος; Σε παραπλανήσαμε δύο χρόνια;», είπε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μπήκε και η Κουμουνδούρου, αναφορικά με την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μια «αδιανόητα απαράδεκτη πρακτική» που διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία. «Η πρόταση δυσπιστίας θα γίνει την ώρα που θα αποκαλυφθεί ότι η Νέα Δημοκρατία παίζει επικίνδυνο παιχνίδι για τη δικαιοσύνη για τους θεσμούς και εν τέλει για την αλήθεια», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.