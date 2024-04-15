Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 18:30, θα παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, στο Ωδείο Αθηνών.

Συνολικά 42 πρόσωπα θα συνθέσουν το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στα δέκα ονόματα που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα

Οι πληροφορίες λένε ότι η υποψηφιότητα της Ελεονώρας Μελέτη φαίνεται να έχει κλειδώσει ενώ εκκρεμότητα παραμένει το αν θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ ο Φρέντη Μπελέρης καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή είναι όλα ανοιχτά. Την προηγούμενη εβδομάδα φαινόταν να απομακρύνεται η υποψηφιότητά του ενώ σήμερα υπάρχει ένα παράθυρο που θα ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός.

Τα δέκα πρόσωπα που θα συνθέσουν το παζλ θα είναι υποψήφιοι από τη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία καθώς και από τη Θεσσαλία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.