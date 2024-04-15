Στενά παρακολουθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού τον Μάιο (12 Μαΐου μια πιθανή ημερομηνία) στην Άγκυρα και η βελτίωση των σχέσεων βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκίας εντός του Μαΐου έκανε ένα βήμα για την ομαλοποίηση των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ᾽᾽με την Τουρκίας δεν θέλουμε μπελάδες῎ και στην ατζέντα του βρίσκεται η συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Ερντογάν» αναφέρει το τουρκικό δίκτυο A Haber.

«Ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία στα μέσα Μαΐου και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν. Πριν την κρίσιμη συνάντηση ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις και έκανε βήμα ομαλοποίησης» τονίζεται.

«O Μητσοτάκης ανέφερε πως σε κάθε συνάντηση με τον Ερντογάν επιθυμεί να γίνεται άλλο ένα βήμα στις σχέσεις των δυο χωρών και πως επιθυμεί τη βήμα προς βήμα βελτίωση των σχέσεων ενώ τόνισε πως η μοναδική διαφορά των δυο χωρών είναι το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαιο και Ανατολική Μεσόγειο και ο καθορισμός της ΑΟΖ» αναφέρεται στο τουρκικό κανάλι.

«Είναι συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ, με μεγάλες διαφορές ναι, αλλά μετά την ιρανική επίθεση και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ θα ζητήσουν ακόμα περισσότερο σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και τη συνεργασία των δύο χωρών» σχολίαζε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη. «Μού έλεγε Τούρκος συνάδελφος συνεννοούνται οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς και δεν θα συνεννοηθούμε εμείς; Πρέπει να υπάρχει άμεση επικοινωνία την κρίση στιγμή» δήλωσε

