Την τουρκική ομάδα Φενέρμπαχτσε... είχε κυρίως πιάτο ο Ανδρέας Λοβέρδος, δηλωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, στο παρθενικό βίντεό του στο TikTok.
Ο πρόεδρος των Δημοκρατών δηλώνει υπερήφανος για την ομάδα του, εμφανιζόμενος απολύτως σίγουρος για την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» επί της Φενέρ για τους «8» του Conference League.
«Να σας πω τι τρώω; Τρώω τη Φενέρμπαχτσε» δηλώνει χαριτολογώντας ο Ανδρέας Λοβέρδος από ένα ταβερνάκι όπου βρέθηκε.
Μάλιστα όταν κάποιος από την παρέα του στο τραπέζι τον ρωτάει αν ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τη Φενέρ, ο ίδιος απαντά «ναι! και θα την περάσουμε. Την έχουμε ξαναπεράσει και θα την περάσουμε. Είμαστε καλύτεροι».
«Είμαι πολύ πολύ υπερήφανος για την ομάδα μου. Καλή όρεξη» καταλήγει.
Πηγή: skai.gr
