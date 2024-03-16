Την τουρκική ομάδα Φενέρμπαχτσε... είχε κυρίως πιάτο ο Ανδρέας Λοβέρδος, δηλωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, στο παρθενικό βίντεό του στο TikTok.



Ο πρόεδρος των Δημοκρατών δηλώνει υπερήφανος για την ομάδα του, εμφανιζόμενος απολύτως σίγουρος για την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» επί της Φενέρ για τους «8» του Conference League.

Πηγή: skai.gr

Τρώω τη Φενέρμπαχτσε» δηλώνει χαριτολογώντας ο Ανδρέας Λοβέρδος από ένα ταβερνάκι όπου βρέθηκε.Μάλιστα όταν κάποιος από την παρέα του στο τραπέζι τον ρωτάει αν ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τη Φενέρ, ο ίδιος απαντά «ναι! καιΤην έχουμε ξαναπεράσει και θα την περάσουμε.«Είμαι πολύ πολύ υπερήφανος για την ομάδα μου. Καλή όρεξη» καταλήγει.

