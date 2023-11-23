Ο Ερντογάν συναντήθηκε και με Τούρκους πολίτες κατά την επίσκεψή του στη Γερμανία, και τα τουρκικά μέσα παρουσιάζουν βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι ο τούρκος πρόεδρος μοίρασε λεφτά σε παιδιά.

Μάλιστα εμφανίζεται να δίνει χαρτονομίσματα των 200 τουρκικών λιρών, αξίας περίπου 6 ευρώ.

«O Eρντογάν μοίρασε χρήματα και στα παιδιά στη Γερμανία» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη.

Ερντογάν: «Φυσικά θα σας δώσω ευρώ».

Οι Τούρκοι της Γερμανίας φώναζαν: «Ήρθε ο παππούς Ταγίπ»

«Βέβαια εγώ δεν θα σου δώσω ευρώ! Ελα έλα, ο πρόεδρος μας θα σου δώσει χαρτζιλίκι. Σας ευχαριστούμε. Καλωσορίσατε πρόεδρε μας! Ποιος ήρθε παιδί μου. Παιδί μου ήρθε ο παππούς Ταγίπ! »

Ο Ερντογάν κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν δήλωσε: «Δυστυχώς, σχεδόν 7.000 αθώα παιδιά της Παλαιστίνης δεν έζησαν για να δουν αυτή τη μέρα. Γιατί η ισραηλινή κυβέρνηση αφαίρεσε το βασικότερο δικαίωμα αυτών των παιδιών και 14.000 πολιτών, το δικαίωμα στη ζωή. Ανάγκασε τους Παλαιστίνιους να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους. Βομβάρδισαν βάναυσα τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τους καταυλισμούς, τους χώρους λατρείας και τις εκκλησίες όπου βρήκαν καταφύγιο με την τελευταία τους ελπίδα να γλιτώσουν τον θάνατο. Έχασαν ακόμη και τον έλεγχο σε σημείο να απειλούν με χρήση πυρηνικής βόμβας, την ύπαρξη της οποίας αρνούνταν πάντα μέχρι σήμερα.

Όπως έχει συνείδηση καταλαβαίνει πως καμία από αυτές τις εμπειρίες δεν μπορεί να εξηγηθεί με το δικαίωμα της αυτοάμυνας . Εδώ διαπράττονται ξεκάθαρα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι τα έκαναν αυτά πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της συνείδησης της

ανθρωπότητας και του διεθνούς δικαίου».

Tουρκικά ΜΜΕ: «H Tουρκία στρέφει την προσοχή της στα Eurofighter»

«Ο Μπάιντεν δεν δίνει ούτε F-35 αλλά ούτε και F-16 και η Άγκυρα ψάχνει λύσεις»

Το δελτίο ειδήσεων του TGRT HABER ανέφερε: «Πρέπει να θυμόμαστε την περιπέτεια της Τουρκίας σε σχέση με τα F-35 και τα F-16. H Toυρκία ήταν μέρος του σχεδίου συμπαραγωγής των F-35 και προμήιθειας των μαχητικών. Οταν επιδεινώθηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ η Άγκυρα αποκλείστηκε απο τα F-35. Ο βασικός λόγος ήταν η προμήθεια των S-400 απο τη Ρωσία. Η Τουρκία είπε 'εγώ έχω πληρώσει , και έναντι του ποσού να μου δώσετε έστω τα F-16'. O Mπάιντεν συμφώνησε. Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο και ζήτησε την παραχώρηση των F-16 στην Τουρκία. Αλλά μέχρι και σήμερα δεν εκγρίθηκε αυτό το αίτημα. Γι αυτό και η Τουρκία έστρεψε το βλέμμα της στα Eurofighter Typhoon».

