Σκληρή απάντηση έδωσε την Τρίτη το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προς τις αλβανικές αρχές, για την καταδίκη του Φρέντη Μπελέρη.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρας και ευρωβουλευτής της ΝΔ, θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τον Οκτώβριο, αφού η σημερινή απόφαση του εφετείου των Τιράνων επαναλαμβάνει την πρωτόδικη απόφαση για φυλάκιση δύο ετών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Η σημερινή απόφαση του Εφετείου Τιράνων έρχεται προς επίρρωση των ανησυχιών αυτών για το επίπεδο του κράτους δικαίου και της προστασίας των μειονοτήτων στην Αλβανία» επισημαίνεται.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, αποτελεί υποχρέωση των αλβανικών αρχών να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να παρίσταται στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης από την Ολομέλειά του, τον προσεχή Ιούλιο

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ



«Η Ελλάδα είχε εξαρχής εκφράσει την ανησυχία και τον προβληματισμό της για πολλές πτυχές της υπόθεσης που αφορά στην δικαστική δίωξη του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη.

»Ειδικότερα, οι επιφυλάξεις αφορούσαν την παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, τη φύση των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν, την προεξόφληση της καταδίκης του, την επιβολή δυσανάλογης ποινής και τη στέρηση του δικαιώματος ορκωμοσίας του, με αποτέλεσμα ο Δήμος Χιμάρας να διοικείται εδώ και ένα χρόνο από πρόσωπα που δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση.

»Η σημερινή απόφαση του Εφετείου Τιράνων έρχεται προς επίρρωση των ανησυχιών αυτών για το επίπεδο του κράτους δικαίου και της προστασίας των μειονοτήτων στην Αλβανία. Σήμερα ο κ. Μπελέρης δεν είναι μόνο εκλεγμένος Δήμαρχος Χιμάρας. Είναι επίσης εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

»Αποτελεί, συνεπώς, υποχρέωση των αλβανικών αρχών να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να παρίσταται στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης από την Ολομέλειά του, τον προσεχή Ιούλιο».

Μπελέρης: "Το πρόβλημα από εδώ και μπρος θα το έχει ο Έντι Ράμα"

Για πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις που έχουν σχεδιαστεί από τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, κάνει λόγο ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας και ευρωβουλευτής της ΝΔ,σε ανακοίνωσή του που εξέδωσε σχετικά με την απόφαση του αλβανικού εφετείου.

Ολόκληρη η δήλωση του Φρέντη Μπελέρη:

«Η απόφαση του Εφετείου ήταν αναμενόμενη, καθώς οι πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις σε βάρος μου είχαν σχεδιαστεί σε κάθε βήμα από τον ίδιο τον Αλβανό πρωθυπουργό.

Ένα πράγμα ωστόσο είναι βέβαιο: η παρωδία δικαιοσύνης με μάρτυρα κατηγορίας που ομολόγησε ότι πληρώθηκε από την αλβανική αστυνομία για να ψευδομαρτυρήσει, μια δικαστίνα που έχει απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα λόγω πλαστογραφίας εγγράφων και μια διορισμένη και όχι κληρωθείσα πρόεδρο του Εφετείου, δεν τελειώνει εδώ. Έχω ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου και είμαι βέβαιος ότι εκεί θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που δεν αποδόθηκε από το καθεστώς Ράμα.

Με την καταδίκη μου, ο Έντι Ράμα πέτυχε το στόχο του να μην αναλάβω καθήκοντα ως εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τα σχέδια του και να υφαρπάξει τις περιουσίες των Ελλήνων της περιοχής.

Δυστυχώς όμως για εκείνον και ευτυχώς για τον βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, η παρουσία μου στην Ευρωβουλή - χάρη στην αποφασιστικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη στήριξη του ελληνικού λαού - εγγυάται ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα συνεχιστεί.

Όσοι έτρεφαν αυταπάτες ότι ο Ράμα θα φερθεί ως ηγέτης χώρας που θέλει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και όχι ως ένας ακόμα αυταρχικός ηγέτης, διαψεύστηκαν.

Σε ό,τι με αφορά η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Όπως δεν κάμφθηκα τους τελευταίους 14 μήνες, έτσι δεν θα καμφθώ ούτε τώρα, τους 3-4 μήνες που απέμειναν. Το πρόβλημα από εδώ και μπρος θα το έχει ο Έντι Ράμα, όχι εγώ.

Στο τέλος, το φως πάντα κερδίζει το σκοτάδι.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.