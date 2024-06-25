Πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφερόμενες στη νέα ανάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Στέφανου Κασσελάκη σημείωσαν τα εξής:

«Για άλλη μία φορά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέφυγε σε φτηνές πρακτικές και συκοφαντίες χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

»Αντί να εκτοξεύει λάσπες και ύβρεις κατά της Νέας Δημοκρατίας τον καλούμε να αποκαλύψει “ποιο σύστημα μαύρου χρήματος θέλει να σπάσει ακόμη κι αν χρειαστεί να πέσει μαζί του”, όπως ο ίδιος δήλωσε».

»Αυτό που υπαινίχθηκε ότι υπήρχε στον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα παραδέχθηκε ακόμα και ο βουλευτής του κ. Ευάγγελος Αποστολάκης;».

Πηγή: skai.gr

