Φρέντης Μπελέρης: Το πρόβλημα από εδώ και μπρος θα το έχει ο Έντι Ράμα

Για πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις που έχουν σχεδιαστεί από τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, κάνει λόγο ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας και ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης, σε ανακοίνωσή του που εξέδωσε σχετικά με την απόφαση του αλβανικού εφετείου.

Το εφετείο Τιράνων αποφάσισε ότι ο Φρέντης Μπελέρης θα παραμείνει στη φυλακή για δύο χρόνια σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση.

Ολόκληρη η δήλωση του Φρέντη Μπελέρη:

«Η απόφαση του Εφετείου ήταν αναμενόμενη, καθώς οι πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις σε βάρος μου είχαν σχεδιαστεί σε κάθε βήμα από τον ίδιο τον Αλβανό πρωθυπουργό.

Ένα πράγμα ωστόσο είναι βέβαιο: η παρωδία δικαιοσύνης με μάρτυρα κατηγορίας που ομολόγησε ότι πληρώθηκε από την αλβανική αστυνομία για να ψευδομαρτυρήσει, μια δικαστίνα που έχει απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα λόγω πλαστογραφίας εγγράφων και μια διορισμένη και όχι κληρωθείσα πρόεδρο του Εφετείου, δεν τελειώνει εδώ. Έχω ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου και είμαι βέβαιος ότι εκεί θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που δεν αποδόθηκε από το καθεστώς Ράμα.

Με την καταδίκη μου, ο Έντι Ράμα πέτυχε το στόχο του να μην αναλάβω καθήκοντα ως εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τα σχέδια του και να υφαρπάξει τις περιουσίες των Ελλήνων της περιοχής.

Δυστυχώς όμως για εκείνον και ευτυχώς για τον βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, η παρουσία μου στην Ευρωβουλή - χάρη στην αποφασιστικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη στήριξη του ελληνικού λαού - εγγυάται ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα συνεχιστεί.

Όσοι έτρεφαν αυταπάτες ότι ο Ράμα θα φερθεί ως ηγέτης χώρας που θέλει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και όχι ως ένας ακόμα αυταρχικός ηγέτης, διαψεύστηκαν.

Σε ό,τι με αφορά η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Όπως δεν κάμφθηκα τους τελευταίους 14 μήνες, έτσι δεν θα καμφθώ ούτε τώρα, τους 3-4 μήνες που απέμειναν. Το πρόβλημα από εδώ και μπρος θα το έχει ο Έντι Ράμα, όχι εγώ.

Στο τέλος, το φως πάντα κερδίζει το σκοτάδι.»



Πηγή: skai.gr

