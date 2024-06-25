Καταδίκη δύο ετών για τον Φρέντη Μπελέρη

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας και ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης, θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τον Οκτώβριο, αφού η σημερινή απόφαση του εφετείου των Τιράνων επαναλαμβάνει την πρωτόδικη απόφαση για φυλάκιση δύο ετών.

Η απόφαση αυτή ανέτρεψε τις εκτιμήσεις ότι αναμενόταν μείωση της ποινής και αποφυλάκιση του ομογενή πολιτικού.

Ο Γολγοθάς σήμερα επιβεβαιώνεται με τον χειρότερο τρόπο, δήλωσε ο γιος του Φρέντη Μπελέρη, Πέτρος Μπελέρης, που μίλησε για «απόφαση ντροπή» και «δίκη παρωδία» αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Η Ελληνίδα πρέσβης στα Τίρανα Κωνσταντίνα Καμίτση δήλωσε: «Με τη σημερινή απόφαση ολοκληρώθηκε η δικαστική υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου από την αλβανική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, πολλές πτυχές της υπόθεσης αφήνουν πολλά ερωτηματικά για την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, όπως η παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, η μη παροχή της δυνατότητας να ορκιστεί δήμαρχος, η παρατεταμένη προφυλάκιση, η υπερβολική ποινή σε σχέση με το υποτιθέμενο έγκλημα.

Παρά την επιθυμία του λαού της Χειμάρρας, ο δήμος διοικείται εδώ και ένα χρόνο από πρόσωπα που δεν εξελέγησαν από τον λαό της Χειμάρρας.

Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η τήρηση του κράτους δικαίου και η προστασία των εθνικών μειονοτήτων που συνιστούν και θεμελιώδεις αρχές.

Ο κ. Μπελέρης είναι πλέον εκλεγμένο μέλος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, είναι απόλυτη δημοκρατική απαίτηση οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές να μπορούν να παρίστανται στις εργασίες του ευρωκοινοβουλίου, αρχής γενομένης από την Ολομέλεια μέσα στον Ιούλιο».

Ο πρόεδρος του κόμματος Ομόνοια, Βαγγέλης Ντούλες, δήλωσε: «Προειλημμένη απόφαση, δεν είχαμε καμία ψευδαίσθηση για αυτό. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, αλλά προσωπική βεντέτα του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα με τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας. Κι αυτή προσωπική βεντέτα έχει μετατραπεί σε θεσμική».

Πρόσθεσε ότι είναι μονόδρομος η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Φρέντη Μπελέρης: Τώρα το πρόβλημα το έχει ο Ράμα

«Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και σε οποιοδήποτε δικαστικό σύστημα που λειτουργούσε με κανόνες κράτους δικαίου η αθώωση μου θα ήταν μονόδρομος ασχέτως της εκλογής μου ή μη. Από δω και μπρος το πρόβλημα θα το έχει ο Ράμα» τονίζει σε συνέντευξή του στο CNN Greece ο Φρέντη Μπελέρης, μέσα από τις αλβανικές φυλακές όπου κρατείται.

«Ο Ράμα λειτούργησε σαν κοινός πραξικοπηματίας. Εγώ άντεξα τόσους μήνες παρά την αδικία και το πραξικόπημα σε βάρος μου. Θα αντέξω μερικές βδομάδες ακόμα αν χρειαστεί» σημειώνει ο εκλεγμένος με τη ΝΔ ευρωβουλευτής, προσθέτοντας πως έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεσή του «και τότε κάποιοι δεν θα ξέρουν που να κρυφτούν».

Ο Φρέντης Μπελέρης εκτιμά πως ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα ενδιαφέρεται η χώρα του να μπει στην ευρωπαϊκή οικογένεια «μόνο στα λόγια». «Στις πράξεις όμως τα όσα κάνει απομακρύνουν την Αλβανία από την Ευρώπη. Ευρωπαϊκή προοπτική με καταστρατήγηση του κράτους δικαίου -όπως έχει γίνει στη δική μου περίπτωση- δεν υπάρχει» επισημαίνει.

Πηγή: skai.gr

