Το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο πολιτικό, οικονομικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο επιβεβαιώθηκε σήμερα Τρίτη στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Γερουσιαστή των Δημοκρατικών, Cory Booker. Ο κ. Booker εκλέγεται στην πολιτεία του New Jersey, όπου είναι εγκατεστημένη μία ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Είναι μέλος των Επιτροπών Εξωτερικών Σχέσεων, Δικαιοσύνης, καθώς και της Υποεπιτροπής Αφρικής της Αμερικανικής Γερουσίας και επισκέφθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιοχή.

Κατά τις συνομιλίες πραγματοποιήθηκε ευρεία ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας σε μία μη συναλλακτική εξωτερική πολιτικών αρχών και αξιών που θεμελιώνεται στο Διεθνές Δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στην κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Αθήνας στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Joe Biden και ανέδειξε τις ελληνικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή. Υπογραμμίζοντας τον αλληλένδετο χαρακτήρα των κρίσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε, επίσης, στην αποσταθεροποιητική δράση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και στους κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και το διεθνές εμπόριο, αναδεικνύοντας την ελληνική συνδρομή στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας μέσω του πρωταγωνιστικού της ρόλου στην επιχείρηση της ΕΕ «ASPIDES».

FM George Gerapetritis met tdy w/#US Sen. Cory Booker @SenBooker at @GreeceMFA. They discussed regional dvpts & global challenges and reaffirmed the excellent level of 🇬🇷🇺🇸 relations pic.twitter.com/SdxopRxnuc — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2024

Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την κατάσταση στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά την έκβαση των ευρωεκλογών, για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, το οποίο, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, πρέπει να επιλυθεί στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι κ. Γεραπετρίτης και Booker αναφέρθηκαν εκτενώς και σε ζητήματα ενέργειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, ο οποίος συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία και διαφοροποίηση της Ευρώπης με κρίσιμες υποδομές, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY), η πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και με την αύξηση του ποσοστού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα.

Ο κ. Γεραπετρίτης προέβαλε την «αλλαγή σελίδας» της ελληνικής Οικονομίας, η οποία σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, όπως οι εμβληματικές επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών Microsoft, Google και Pfizer. Ο κ. Booker υπερθεμάτισε λέγοντας ότι η πρόοδος της ελληνικής Οικονομίας την καθιστά «θαύμα στην περιοχή».

Τέλος, ο Γερουσιαστής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές θέσεις για την κατάσταση στην Αφρική. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε εκτενώς στις προκλήσεις που εντοπίζονται στην ήπειρο, με δεδομένη την κρίση στην περιοχή του Sahel με την αποσταθεροποίηση δημοκρατικών κρατών, τις ανθρωπιστικές προκλήσεις, τη διείσδυση ξένων δυνάμεων και την πειρατεία. Είναι δε απόλυτη ανάγκη, τονίστηκε, να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις αυτές τόσο στην υποσαχάρια Αφρική όσο και στην περιοχή του Maghreb, προκειμένω να αποτραπεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ηπείρου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.