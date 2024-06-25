Ανεξαρτητοποιήθηκε την Τρίτη μέχρι πρότινος βουλευτής των Σπαρτιατών, Γιώργος Ασπιώτης λίγες ώρες μετά την ανεξαρτητοποίηση του Μιχάλη Γαυγιωτάκη.

Πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα έχουν απομείνει πέντε βουλευτές. Αν φύγει ένας ακόμα, η ΚΟ διαλύεται.

H επιστολή του βουλευτή Αχαΐας στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα

H επιστολή του κ. Γαυγιωτάκη στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα νωρίτερα

