Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Ασπιώτης από τους Σπαρτιάτες - Στα πρόθυρα διάλυσης η ΚΟ

Πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα έχουν απομείνει πέντε βουλευτές

Ασπιώτης

Ανεξαρτητοποιήθηκε την Τρίτη μέχρι πρότινος βουλευτής των ΣπαρτιατώνΓιώργος Ασπιώτης λίγες ώρες μετά την ανεξαρτητοποίηση του Μιχάλη Γαυγιωτάκη.

Πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα έχουν απομείνει πέντε βουλευτές. Αν φύγει ένας ακόμα, η ΚΟ διαλύεται.

H επιστολή του βουλευτή Αχαΐας στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα

Ασπιώτης

 H επιστολή του κ. Γαυγιωτάκη στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα νωρίτερα

Γαυγιωτάκης

