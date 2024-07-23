Μπαχτσελί: Θέτει θέμα ελληνικών νησιών και… επιτίθεται στη Δέσποινα Βανδή 

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Θέμα ελληνικών νησιών έθεσε εκ νέου ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί (ΜΗΡ), με αφορμή τη… Δέσποινα Βανδή. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια αποφάσισε να μην τραγουδήσει σε συναυλία της στο Τσεσμέ της Σμύρνης – την οποία διοργάνωνε το Τουρκικό Ίδρυμα Παιδείας (TEV) – επειδή στον χώρο της συναυλίας υπήρχαν σημαίες, πανό και αφίσες του Κεμάλ Ατατούρκ.

«H ασέβεια μιας Ελληνίδας τραγουδίστριας προς τη σημαία μας και προς την εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ στο Τσεσμέ, όπως και η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στα νησιά που είναι υπό την κυριαρχία μας, ζορίζουν τα όρια μας και είναι παράδειγμα της λογικής του εισβολέα και της πρωτόγονης στάσης τους» ανέφερε απειλητικά ο Μπαχτσελί.

«Πρέπει να εξεταστεί με προσοχή πόσο μπορούν να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας με τον γείτονα που έχει αυτή τη λογική» δήλωσε δε.

Ο εθνικιστής πολιτικός και εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν δεν ξέχασε και τον Νίκο Δένδια: «τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε το νότιο τμήμα του νησιού ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας (Νίκος Δένδιας), και έκανε δηλώσεις και επιχείρησε να αμαυρώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων και είπε πως "είναι γιορτές ντροπής", εξέφρασε την ενόχληση του για την παρουσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων… είναι δειλία, θράσος, και αλαζονεία».

Αναφερόμενος στα Κατεχόμενα υποστήριξε ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει αμέσως τέλος στην παράνομη απομόνωση στην οποία έχει καταδικαστεί ο τουρκοκυπριακός λαός, η οποία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Το ‘’τουρκοκυπριακό κράτος’’, πρέπει να αναγνωριστεί».

«Ό,τι συνέβη με την Κρήτη επιχειρήθηκε να γίνει και με την Κύπρο. Αν δεν είχε επέμβει ο τουρκικός στρατός οι Τουρκοκύπριοι θα είχαν την ίδια μοίρα των Τούρκων του Κιρκούκ, όσα συμβαίνουν στο ανατολικό Τουρκεστάν και τη Γάζα» ισχυρίστηκε ο Μπαχτσελί.

Πηγή: skai.gr

