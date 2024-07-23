Πολεμικά πλοία ανοιχτά της Κάσου, λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έστειλε η Τουρκία, με αφορμή τις έρευνες του ιταλικού πλοίου «Ievoli Relume» για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Η Ελλάδα απάντησε με την ανάπτυξη τριών πλοίων του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού.

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά στον διάλογο δεν μπαίνουν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων», σχολίασε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Από την πλευρά τους, διπλωματικές πηγές τονίζουν πως «το ιταλικό πλοίο levoli Relume πραγματοποιεί έρευνα για την πόντιση υποβρυχίων καλωδίων πλησίον της Κάσου. Η ανάπτυξη πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, σε συνέχεια πλεύσης του ερευνητικού πλοίου σε διεθνή ύδατα, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και ελληνικών πολεμικών πλοίων» και προσθέτουν πως «λαμβάνουν χώρα οι δέουσες συνεννοήσεις ενόψει ολοκλήρωσης της έρευνας βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού.»

Υπενθυμίζεται ότι το «Ievoli Relume» πραγματοποιεί έρευνες για τις οποίες εχει εκδοθεί NAVTEX του σταθμού Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (693/24). Η Τουρκία ειχε αντιδράσει και με την έκδοση δικής της NAVTEX (0671/24) με την οποία δηλώνει ότι μέρος των ερευνών αφορά περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

