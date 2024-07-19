Τουρκία: Η… Βανδή μια από 3 τις «ελληνικές προκλήσεις» στο εξώφυλλο της Soczu

Άνω… ποταμών είναι το σημερινό εξώφυλλο της τουρκικής εφημερίδας Soczu. «Ελλάδα μην δοκιμάζεις την υπομονή μας» αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο εξώφυλλο της εθνικιστικής εφημερίδας, στο οποίο καταγράφονται οι «τρεις τουρκικές προκλήσεις», μεταξύ αυτών και την αποχώρηση της Δέσποινας Βανδή από τη συναυλία στο Τσεσμέ:

«ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ» (δηλαδή τη… Ρω) «ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ» «ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΤΟΝ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ» (Εννοούν την αποχώρηση της Δ. Βανδή από τη συναυλία στο Τσεσμέ)

Το σημερινό (Παρασκευή) εξώφυλλο της τουρκικής εφημερίδας Sozcu

Για τα όσα συνέβησαν στη Σμύρνη και είχαν ως αποτέλεσμα να ακυρώσει τη συναυλία της στο Τσεσμέ, καθώς στη σκηνή είχε αναρτηθεί μια αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ, μίλησε στο μεταξύ η Δέσποινα Βανδή η οποία το τελευταίο 24ωρο έχει δεχτεί σφοδρή κριτική στα social media τόσο από τους διοργανωτές της συναυλίας όσο και από τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Δεν θα τραγουδούσα ποτέ μπροστά από μία φωτογραφία του σφαγέα των Ελλήνων. Ζήτησα να φύγει η φωτογραφία του και στη θέση της να μπει μία ελληνική σημαία πλάι στην τουρκική» δήλωσε η τραγουδίστρια σε νέες της δηλώσεις στο Open.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.