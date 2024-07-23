Τουρκία: Οργή για τη δήλωση Γεωργιάδη «με τα F-35 μπορούμε εμείς να πάμε ξαφνικά μια νύχτα»

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Οργή έχει προκαλέσει στη γείτονα η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «με τα F-35 μπορούμε εμείς να πάμε ξαφνικά μια νύχτα στην Τουρκία».

Για «υπέρβαση ορίων από τον Έλληνα υπουργό» κάνει λόγο η τουρκική εφημερίδα Milliyet. «Ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας Άδωνις Γεωργιάδης, σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία συμμετείχε, ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία είναι μηδέν στην αεροπορία και είπε τα εξής: ‘’Με τα F-35 μπορούμε εμείς να πάμε ξαφνικά μια νύχτα στην Τουρκία’’» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδο που παραπέμπει στη δέκατη σελίδα της εφημερίδας.

«Σκανδαλώδη σχόλια από τον Έλληνα υπουργό… Τις τελευταίες ημέρες οι Έλληνες υπουργοί βάζουν την υπογραφή τους, σε διαδοχικές αυθάδεις δηλώσεις που στοχοποιούν την Τουρκία. Ο Έλληνας υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεπέρασε τα όρια απειλώντας την Τουρκία σε ζωντανή μετάδοση. Τις περασμένες ημέρες, ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας είχε δηλώσει τα εξής: «Καταδικάζουμε με τον πιο απόλυτο τρόπο τις τουρκοκυπριακές φιέστες ντροπής και την παράνομη παρουσία επί μισόν αιώνα του τουρκικού Στρατού Κατοχής στην Κύπρο». Μετά τις δηλώσεις του Δένδια που ξεπέρασαν τα όρια, ακολούθησε και μια εξωφρενική απειλή από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.Ο Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος σε ζωντανή εκπομπή στο κανάλι Open, δήλωσε τα εξής : «Με τα F-35 μπορούμε εμείς να πάμε ξαφνικά μια νύχτα στην Τουρκία". Και σαν να μην έφταναν αυτά τα σκανδαλώδη σχόλια, ο Γεωργιάδης υποστήριξε επίσης ότι "η Τουρκία είναι μηδέν στην αεροπορία’’».

«Ο Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ενοχλεί την Τουρκία και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Αθήνας έχει ισχυρές συμμαχίες» αναφέρει ακόμα η εφημερίδα.

«Απείλησε με τα F-35»

Για «αυθάδεις δηλώσεις από τον Έλληνα υπουργό» κάνει λόγο από πλευρά της λόγο η εφημερίδα Turkiye: «Συνεχίζεται ο απόηχος από τα μηνύματα που έδωσε από το νησί ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, κατά την 50ή επέτειο της Ειρηνευτικής Επιχείρησης [σσ. εισβολής] της Κύπρου. Ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική εκπομπή που συμμετείχε έκανε σκανδαλώδεις δηλώσεις. Ο Γεωργιάδης, ισχυριζόμενος ότι η Τουρκία είναι μηδέν στην αεροπορία, χρησιμοποίησε μια προκλητική φράση λέγοντας "Με τα F-35 μπορούμε εμείς να πάμε ξαφνικά μια νύχτα στην Τουρκία". Ο υπουργός Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενοχλεί την Τουρκία και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Αθήνας έχει ισχυρές συμμαχίες, αναφερόμενος στις συμμαχίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία στην κρίση της Ανατολικής Μεσογείου που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2020».



Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας

"Αγοράζοντας τα F-35 γινόμαστε πιο σκληροί, αγοράζοντας φρεγάτες γινόμαστε πιο σκληροί. Αγοράζοντας Viper F16, κάνοντας αμυντικές συμμαχίες με την Αμερική, τη Γαλλία, γινόμαστε πιο σκληροί. Πιο σκληροί δεν γινόμαστε από ένα tweet αλλά όταν αντιλαμβάνεται ο αντίπαλος ότι πια δεν είμαστε του χεριού του. Εγώ ακούω αυτά τα ‘’μια νύχτα ξαφνικά’’ και με πιάνουν τα γέλια. Με τα F-35 μπορούμε εμείς να πάμε ξαφνικά μια νύχτα στην Τουρκία. Είδατε στην Υεμένη τι έγινε; Εάν έχεις τα F-35 που δεν πιάνουν τα ραντάρ, μια νύχτα ξαφνικά μπορεί να βρεθείς στην Άγκυρα και να τα κάνεις γης μαδιάμ. Δεν λέω πως θα κάνουμε κάτι τέτοιο εμείς, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά όταν τα λέει ο Ερντογάν με πιάνουν τα γέλια. Με τι θα έρθεις μια νύχτα στην Ελλάδα; Με τα σαπάκια που έχεις; Αφού το ξέρουν όλοι πως η Τουρκία είναι μηδέν στην αεροπορία, επί πενταετίας Μητσοτάκη".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.