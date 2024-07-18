Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στην Τουρκία η απόφαση της Δέσποινας Βανδή να μην τραγουδήσει σε συναυλία της στο Τσεσμέ της Σμύρνης – την οποία διοργάνωνε το Τουρκικό Ίδρυμα Παιδείας (TEV) – επειδή στον χώρο της συναυλίας αναρτήθηκε αφίσα (ή αφίσες) του Κεμάλ Ατατούρκ.

Η πρόεδρος του παραρτήματος του τουρκικού Ιδρύματος στην περιφέρεια της Σμύρνης, Γκιουλνούρ Σονμπαϊρακτάρ, ανέβηκε στη σκηνή ανακοινώνοντας ότι η Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν θα εμφανιστεί και θα επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου σε όποιους από τους θεατές το επιθυμούν.

Σύμφωνα με τοπικά, τουρκικά μέσα, η δήμαρχος του Τσεσμέ, Λαλ Ντενίζλι, είπε ότι η Δέσποινα Βανδή δεν βγήκε στη σκηνή «επειδή θέλει να κατέβει η τουρκική σημαία και η αφίσα του Ατατούρκ» και συνέχισε εμφανώς εκνευρισμένη: «Καμία δύναμη δεν μπορεί να τολμήσει να κατεβάσει ούτε τη σημαία μας, ούτε την αφίσα του Ατατούρκ. Δεν μπορεί ούτε καν να το σκεφτεί. Η κυρία πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τα σύνορα αυτής της πόλης».

Yunan şarkıcı Despina Vandi'den Türk bayrağı ve Atatürk hazımsızlığı



Yunan şarkıcı Despina Vandi, Çeşme konserinde sahneye çıkmadı. Sanatçının, konser öncesi sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep ettiği belirtildi.



Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli,… pic.twitter.com/c4MMraSn3Y — Sözcü (@gazetesozcu) July 17, 2024

Στη σκηνή εμφανίστηκε τελικά η χορωδία του Ιδρύματος TEV, η οποία μαζί με το ακροατήριο τραγούδησε το «Εμβατήριο της Σμύρνης», τον ύμνο που έχουν υιοθετήσει κυρίως οι εθνικιστές κεμαλιστές και εξυμνεί την είσοδο του Κεμάλ Ατατούρκ στη Σμύρνη και την ήττα του ελληνικού στρατού το 1922.

Yunan şarkıcı Despina Vandi, Çeşme’de Türk Eğitim Vakfı yararına gerçekleştirilecek konsere Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılmasını kabul etmeyerek çıkmadı.



Konsere gelenler sahneye çıkıp İzmir Marşı’nı hep birlikte söyledi.



#izmir pic.twitter.com/awlQAv7iaj — İzmir'de Bunlar Oldu (@izmirimhaber) July 17, 2024

Η απάντηση της τραγουδίστριας

Η Δέσποινα Βανδή, σε ανάρτησή της στο Instagram μέσω της εταιρίας παραγωγής, εκφράζει τον σεβασμό της σε όσους την τίμησαν με την παρουσία τους στη Σμύρνη.και αναφέρει πως την ευθύνη για την ακύρωση της συναυλίας φέρει εξ ολοκλήρου το TEV καθώς «μονομερώς αποφάσισε να αλλάξει τον χαρακτήρα της εκδήλωσης ως συναυλία και του έδωσε πολιτικό χαρακτήρα ενώ δεν είχαμε συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο».

«Ως εκ τούτου η συμμετοχή μου στη συναυλία δεν ήταν δυνατή» πρόσθεσε η Δέσποινα Βανδή.

Θύελλα αντιδράσεων στο τουρκικό Χ - Οι Έλληνες χρήστες αποθεώνουν την τραγουδίστρια

Η απόφαση της Δέσποινας Βανδή να μην τραγουδήσει τελικά στη συναυλία, προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων από τους Τούρκους χρήστες του Χ.

«Ποια είναι η αγάπη σας για την Ελλάδα; Ακόμα κι αν τους αγαπάς (τους Έλληνες), σε μισούν. Κατανοήστε το τώρα» γράφει ένας ενδεικτικά.

Chp'li Çeşme Belediyesi

bağış gecesine Yunan sanatçı Despina Vandi'yi çağırmış

Vandi sahnede Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye çıkmamış



Sonra Şovenist Chp'liler sahneye çıkıp izmir Marşı okuyor



Nedir bu yunan sevdanız

Siz onları sevsenizde

Onlar sizden nef ret ediyor… pic.twitter.com/L4u3v6DWFa — Ferhan Demir (@ferhandemir25) July 18, 2024

«Μπράβο στη Δέσποινα Βανδή γιατί μας έδειξε τι σημαίνει ελληνικός φανατισμός – όμως δεν ξέρει τίποτα για τη φιλία Ατατούρκ-Βενιζέλου» σχολίασε ένας άλλος.

Despina Vandi’ye hem aferin hem de geri zekalı demek lazım. Aferin çünkü bizdeki uzaylılara Yunan-Rum fanatizminin ne olduğunu gösterdiği geri zekalı çünkü Atatürk-Venizelos dostluğuna dair bir şey bilmediği için. Düzenleyenlere ise uygun kelime bulamadım https://t.co/kxrozcpTyb — Prof. Dr. Hasan Ünal (@hasanunal1920) July 18, 2024

Με σχόλια τους στα social media της τραγουδίστριας, χιλιάδες Τούρκοι της ζητούν μεταξύ άλλων, να μην ξαναπεράσει τα σύνορα της χώρας τους και ότι θα έπρεπε να δείξει σεβασμό στον Κεμάλ Ατατούρκ, τον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας.

Κάποιος μάλιστα γράφει προκλητικά, αναφερόμενος στην καταστροφή της Σμύρνης: «Ξέρεις να κολυμπάς; Ο Κεμάλ έμαθε τους προγόνους σου».

Αντίθετα, οι Έλληνες χρήστες δίνουν συγχαρητήρια στη Δέσποινα Βανδή για τη στάση που κράτησε.

Μπράβο στη Βανδή που είχε τα κότσια να ακυρώσει συναυλία μέσα στην Τουρκία, επειδή οι διοργανωτές είχαν κρεμασμένη τη φωτογραφία του Κεμάλ.



Κανένας δε θα το έκανε αυτό, όλοι θα κάνανε τα στραβά μάτια και θα μάγκωναν το χρήμα.



Μπράβο της👏👏👏



#Βανδη pic.twitter.com/MmWhtEMjO1 — Ελισσάβετ Βασιλόπουλου (@elivasilopoulou) July 18, 2024

Η Δέσποινα #Βανδη αποχώρησε από τη σκηνή στην Τουρκία όταν εμφανίστηκε πανό του Μουσταφά Κεμάλ. Αυτό προκάλεσε οργή, με πάνω από 12.500 προσβλητικά υβριστικά σχόλια από Τούρκους. Η στάση της έδειξε αξιοπρέπεια και σεβασμό στις αξίες.🇬🇷 pic.twitter.com/iK0KaNjNdm — Catherine, Duchess of Cambridge (@aikarerina) July 18, 2024

1000 μπράβο στη Δέσποινα Βανδή, λειτούργησε ορθά. Ακύρωσε συναυλία της στον Τσεσμέ της Σμύρνης γιατί στη σκηνή τοποθέτησαν τουρκικές σημαίες και τεράστια αφίσα του φασίστα γενοκτονου Κεμάλ! Μακάρι να την μιμούνταν και οι Έλληνες πολιτικοί..

Συγκινήθηκα👏👏https://t.co/uQO1PQHEOv — Νίκος Μιχαηλίδης (@NikosMichailid4) July 17, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.