Σάλος με τη Βανδή στην Τουρκία – Ακύρωσε συναυλία λόγω αφίσας του Κεμάλ Ατατούρκ – Η απάντησή της

«Η κυρία πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τα σύνορα αυτής της πόλης» δήλωσε η δήμαρχος του Τσεσμέ - Θύελλα αντιδράσεων στα τουρκικά social media   

BANDH

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στην Τουρκία η απόφαση της Δέσποινας Βανδή να μην τραγουδήσει σε συναυλία της στο Τσεσμέ της Σμύρνης – την οποία  διοργάνωνε το Τουρκικό Ίδρυμα Παιδείας (TEV) – επειδή στον χώρο της συναυλίας αναρτήθηκε αφίσα (ή αφίσες) του Κεμάλ Ατατούρκ

Η πρόεδρος του παραρτήματος του τουρκικού Ιδρύματος στην περιφέρεια της Σμύρνης, Γκιουλνούρ Σονμπαϊρακτάρ, ανέβηκε στη σκηνή ανακοινώνοντας ότι η Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν θα εμφανιστεί και θα επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου σε όποιους από τους θεατές το επιθυμούν.

Σύμφωνα με τοπικά, τουρκικά μέσα, η  δήμαρχος του Τσεσμέ, Λαλ Ντενίζλι, είπε ότι  η Δέσποινα Βανδή δεν βγήκε στη σκηνή «επειδή θέλει να κατέβει η τουρκική σημαία και η αφίσα του Ατατούρκ» και  συνέχισε εμφανώς εκνευρισμένη: «Καμία δύναμη δεν μπορεί να τολμήσει να κατεβάσει ούτε τη σημαία μας, ούτε την αφίσα του Ατατούρκ. Δεν μπορεί ούτε καν να το σκεφτεί. Η κυρία πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τα σύνορα αυτής της πόλης».

Στη σκηνή εμφανίστηκε τελικά η χορωδία του Ιδρύματος TEV, η οποία μαζί με το ακροατήριο τραγούδησε το «Εμβατήριο της Σμύρνης», τον ύμνο που έχουν υιοθετήσει κυρίως οι εθνικιστές κεμαλιστές και εξυμνεί την είσοδο του Κεμάλ Ατατούρκ στη Σμύρνη και την ήττα του ελληνικού στρατού το 1922.

Η απάντηση της τραγουδίστριας

Η Δέσποινα Βανδή, σε ανάρτησή της στο Instagram μέσω της εταιρίας παραγωγής, εκφράζει τον σεβασμό της σε όσους την τίμησαν με την παρουσία τους στη Σμύρνη.και αναφέρει πως την ευθύνη για την ακύρωση της συναυλίας φέρει εξ ολοκλήρου το TEV καθώς «μονομερώς αποφάσισε να αλλάξει τον χαρακτήρα της εκδήλωσης ως συναυλία και του έδωσε πολιτικό χαρακτήρα ενώ δεν είχαμε συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο».

«Ως εκ τούτου η συμμετοχή μου στη συναυλία δεν ήταν δυνατή» πρόσθεσε η Δέσποινα Βανδή.

βανδη

Θύελλα αντιδράσεων στο τουρκικό Χ - Οι Έλληνες χρήστες αποθεώνουν την τραγουδίστρια

Η απόφαση της Δέσποινας Βανδή να μην τραγουδήσει τελικά στη συναυλία, προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων από τους Τούρκους χρήστες του Χ.

«Ποια είναι η αγάπη σας για την Ελλάδα; Ακόμα κι αν τους αγαπάς (τους Έλληνες), σε μισούν. Κατανοήστε το τώρα» γράφει ένας ενδεικτικά.

«Μπράβο στη Δέσποινα Βανδή γιατί μας έδειξε τι σημαίνει ελληνικός φανατισμός – όμως δεν ξέρει τίποτα για τη φιλία Ατατούρκ-Βενιζέλου» σχολίασε ένας άλλος.

Με σχόλια τους στα social media της τραγουδίστριας, χιλιάδες Τούρκοι της ζητούν μεταξύ άλλων, να μην ξαναπεράσει τα σύνορα της χώρας τους και ότι θα έπρεπε να δείξει σεβασμό στον Κεμάλ Ατατούρκ, τον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας.

Κάποιος μάλιστα γράφει προκλητικά, αναφερόμενος στην καταστροφή της Σμύρνης: «Ξέρεις να κολυμπάς; Ο Κεμάλ έμαθε τους προγόνους σου». 

βανδη

Αντίθετα, οι Έλληνες χρήστες δίνουν συγχαρητήρια στη Δέσποινα Βανδή για τη στάση που κράτησε.

Πηγή: skai.gr

