Στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και στη συμπλήρωση 6 χρόνων από αυτήν αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Κικίλιας επισημαίνει στην ανάρτηση:
«Σκύβω με τεράστιο σεβασμό στά στον ανείπωτο πόνο των οικογενειών των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Για όλους εμάς στην Πολιτική Προστασία η τραγική μνήμη έχει γίνει δόγμα: Μάχη, μάχη, μάχη, για την προστασία της ζωής των ανθρώπων».
