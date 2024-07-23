Στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και στη συμπλήρωση 6 χρόνων από αυτήν αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κικίλιας επισημαίνει στην ανάρτηση:

«Σκύβω με τεράστιο σεβασμό στά στον ανείπωτο πόνο των οικογενειών των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Για όλους εμάς στην Πολιτική Προστασία η τραγική μνήμη έχει γίνει δόγμα: Μάχη, μάχη, μάχη, για την προστασία της ζωής των ανθρώπων».

