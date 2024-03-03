Στην τραγωδία των Τεμπών, στην ασφάλεια, στην ακρίβεια, στην υγεία και στην εργασία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών τόνισε: «Με την αυτονόητη απαίτηση των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, όσων τραυματίστηκαν αλλά και όλης της κοινωνίας να απαντηθεί τι έφταιξε, να αναδειχθούν όλες οι αιτίες που προκάλεσαν το κακό. Και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Και αυτό θα γίνει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Κινείται με ανεξαρτησία και ευθύνη, σε βάθος και στον ανώτατο βαθμό. Και είμαι βέβαιος ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να καταδειχθεί η αλήθεια, να ερευνηθούν και να απαντηθούν όλες οι καταθέσεις, ακόμη και οι πιο ακραίες. Δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά που να δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ακόμη κι αν αυτό απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο».

Για την ασφάλεια, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η συντεταγμένη πολιτεία δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψει το ξαναζωντάνεμα της τρομοκρατίας που επιχειρούν ορισμένοι», επισημαίνοντας ότι «θα προσληφθούν 1.213 δημοτικοί αστυνομικοί» και πως «στους δρόμους και στις γειτονιές σύντομα θα δείτε και περισσότερους αστυνομικούς, οι οποίοι μέχρι τώρα είναι επιφορτισμένοι με το έργο της επίδοσης ποινικών εγγράφων».

Με αφορμή τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ την Παρασκευή για τη μείωση τιμών σε 4.000 προϊόντα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η μάχη με την ακρίβεια δεν θα σταματήσει εδώ, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο, διορθώνοντας τις στρεβλώσεις στους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών και εντείνοντας τους ελέγχους στην αγορά πάντα προς όφελος του καταναλωτή και του ανταγωνισμού».

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου και εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί για τη συγεκριμένη ημέρα.Μία από αυτές είναι ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη που θα διεξαχθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Μελίνα Μερκούρη συνέδεσε «το όνομά της με το αίτημα για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα όραμα που συμμεριζόμαστε και δουλεύουμε για να πραγματωθεί».

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

Συνοψίζοντας την ανασκόπηση της εβδομάδας, οι δράσεις της κυβέρνησης που ξεχώρισα είναι πολλές και εστιάζονται σε τέσσερα βασικά πεδία που ξέρω ότι αποτελούν προτεραιότητα για εσάς: την ασφάλεια, τη στήριξη των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, την υγεία και την εργασία.

Ξεκινώντας από την ασφάλεια, θέλω να τονίσω ότι η συντεταγμένη πολιτεία δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψει το ξαναζωντάνεμα της τρομοκρατίας που επιχειρούν ορισμένοι. Γι’ αυτό συγχαίρω τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Αστυνομίας, της γνωστής σε όλους μας Αντιτρομοκρατικής, για τη σύλληψη των δέκα ατόμων που τους αποδίδεται εμπλοκή σε συνολικά πέντε βομβιστικές επιθέσεις από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι πρόσφατα -σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας -με πράξεις- είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης καθώς αποτελεί θεμελιώδες αγαθό άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σταθερότητα, με την κοινωνική ειρήνη, την ανάπτυξη, το δικαίωμα στην προκοπή και την ευημερία της κοινωνίας μας.

Στο πεδίο της καθημερινής παραβατικότητας, πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια θα γίνουν νέες προσλήψεις για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα, συγκεκριμένα για την πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Όσους δηλαδή ζήτησαν οι Δήμοι μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσα από μία καθαρά αξιοκρατική και πλήρως αμερόληπτη διαδικασία υπό τον Α.Σ.Ε.Π.

Στους δρόμους και στις γειτονιές σύντομα θα δείτε και περισσότερους αστυνομικούς, οι οποίοι μέχρι τώρα είναι επιφορτισμένοι με το έργο της επίδοσης ποινικών εγγράφων. Στο εξής, θα γίνεται ηλεκτρονικά η επίδοση για τρεις κατηγορίες εγγράφων που αγγίζουν περίπου τις 170.000 ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι θα «απελευθερωθεί» περίπου το 1/3 του αστυνομικού προσωπικού που απασχολείται για αυτόν τον λόγο -υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 670 αστυνομικοί την ημέρα. Ταυτόχρονα, θα αποδεσμευτεί και σημαντικός αριθμός δικαστικών υπαλλήλων, θα μειωθεί η γραφειοκρατία -που σημαίνει επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης- ενώ αναβαθμίζεται το επίπεδο προστασίας των δεδομένων των πολιτών. Σε πρώτη φάση, οι ψηφιακές επιδόσεις θα ξεκινήσουν από την Εισαγγελία Αθηνών.

Με την ευκαιρία, να επισημάνω για όσες και όσους δεν το έχουν ήδη προσέξει ότι σε αθηναϊκούς δρόμους έχουν τοποθετηθεί νέες κάμερες σε σημεία όπου παρατηρείται συστηματική παραβίαση των λεωφορειόδρομων από τους οδηγούς. Οι νέες κάμερες -12 πλέον σε βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας- είναι ψηφιακές άρα πιο αποτελεσματικές στην καταγραφή των παραβάσεων από τις παλαιότερες αναλογικές που είτε είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας είτε είχαν λεηλατηθεί. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η κίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ως κίνητρο και για τη μη χρήση του ΙΧ τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης. Θέλει προσοχή, γιατί τα πρόστιμα είναι τσουχτερά -200 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων.

Να έρθω τώρα στο θέμα της ακρίβειας. Εδώ και αρκετούς μήνες εξελίσσεται μία διαρκής παρέμβαση για πιο προσιτές τιμές στο ράφι, καθώς ο πληθωρισμός δείχνει να αντιστέκεται, ειδικά σε ορισμένα βασικά είδη. Από την Παρασκευή τέθηκαν σε εφαρμογή και τα επιπλέον μέτρα που έχουμε πάρει για να αναχαιτίσουμε τις υψηλές τιμές σε σημαντικές κατηγορίες προϊόντων όπως είναι καθαριστικά σπιτιού, είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες και άλλα βασικά προϊόντα για τη διαβίωση του νοικοκυριού. Τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και καταγράφουμε μείωση των αρχικών τιμών σε παραπάνω από 4.000 προϊόντα, που σημαίνει ότι και οι τελικές τιμές θα κινηθούν πιο χαμηλά. Όσον αφορά το βρεφικό γάλα, με το όριο στο κέρδος που έχουμε θέσει, θα δούμε την τιμή του να προσεγγίζει το μέσο όρο της Ευρώπης. Η μάχη με την ακρίβεια δεν θα σταματήσει εδώ, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο, διορθώνοντας τις στρεβλώσεις στους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών και εντείνοντας τους ελέγχους στην αγορά πάντα προς όφελος του καταναλωτή και του ανταγωνισμού.

Παράλληλα, δημιουργούμε νέο θεσμικό πλαίσιο για να θεραπεύσουμε μια από τις «πληγές» της αγοράς, τις ελληνοποιήσεις προϊόντων που αποβαίνουν σε βάρος των παραγωγών μας, των καταναλωτών και τελικά της οικονομίας μας. Μέχρι τώρα υπάρχουν διάσπαρτες διατάξεις που άφηναν «παράθυρα» για παράνομες ελληνοποιήσεις. Το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης προβλέπει ένα ενιαίο πλέγμα κανόνων για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα με προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και για τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα. Εκτός από το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος, το νέο, πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για τις ελληνοποιήσεις θα αφορά το μέλι, το κρέας και τα οπωροκηπευτικά.

Σημαντική είναι και η πρόσθετη στήριξη που αποφασίσαμε να δώσουμε στους φοιτητές που σπουδάζουν σε όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (Σεπτέμβριος 2024), με αύξηση του επιδόματος φοιτητικής στέγης από τα 1.500€ σε 2.000€ και για συγκατοίκηση από τα 2.000€ σε 2.500€. Είναι ένα μέτρο ουσιαστικής στήριξης τόσο των οικογενειών τους όσο και των περιφερειακών πανεπιστημίων, που λαμβάνουμε στο πλαίσιο των πολλών δράσεων ενίσχυσης του δημοσίου πανεπιστημίου που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας το οποίο ψηφίζεται στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Πρακτικά το κράτος έρχεται να καλύψει πλήρως τα κόστη ενοικίου σε δυο δικαιούχους φοιτητές που θα επιλέξουν τη συγκατοίκηση.

Το επόμενο θέμα που ξεχώρισα για τη σημερινή ανασκόπηση είναι η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, χειρουργείων, κλινικών και εξωτερικού χώρου. Δίπλα στο μεγάλο πρόγραμμα ανακαινίσεων δημοσίων νοσοκομείων που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται να προστεθούν και δωρεές ιδιωτών. Και τους συγχαίρω για αυτό. Το έργο θα υλοποιηθεί χάρη στη δωρεά ύψους 3,8 εκ. ευρώ από την εταιρεία Kaizen και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της φετινής χρονιάς. Θα προστεθούν σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας, θα λειτουργήσει φαρμακείο στο ισόγειο του νοσοκομείου και θα διαμορφωθούν όλοι οι χώροι έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση των ΑμεΑ. Είναι η μεγαλύτερης κλίμακας ανακαίνιση του συγκεκριμένου νοσοκομείου εδώ και 80 χρόνια, με την οποία θα αντιμετωπιστούν ουσιαστικά λειτουργικά προβλήματα που ταλαιπωρούν ασθενείς και προσωπικό.

Εκτός από τη βελτίωση των υποδομών του ΕΣΥ, ενισχύουμε και το ανθρώπινο δυναμικό του. Μετά την προκήρυξη 2.145 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού, προχωράμε στην προκήρυξη για 704 θέσεις ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων. Συνολικά το 2024 θα γίνουν 6.500 προκηρύξεις μόνιμων θέσεων υγειονομικού προσωπικού ώστε να υλοποιήσουμε εμπροσθοβαρώς την προεκλογική δέσμευσή μας για 10.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ, και να εξασφαλίσουμε την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών ώστε να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες σε τμήματα και κλινικές ανά τη χώρα.

Με τη δημόσια υγεία έχει να κάνει και η νέα δράση του υπουργείου Υγείας. Είναι το πρόγραμμα Period Poverty για όσες γυναίκες στην Ελλάδα δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το μηνιαίο κόστος των προϊόντων περιόδου για τις ίδιες ή και τις κόρες τους, που οδηγεί κορίτσια να απουσιάζουν έως και 30 ημέρες ή περισσότερο από το σχολείο λόγω της έλλειψης προϊόντων περιόδου. Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα απευθύνεται σε περιοχές όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη και θα περιλαμβάνει διανομή 14.000.000 προϊόντων περιόδου σε 200 σχολεία για περίοδο δύο ετών, εκπαίδευση για την έμμηνο ρύση για γονείς (ιδιαίτερα για μονογονεϊκές οικογένειες), εκστρατείες αποστιγματισμού και παρεμβάσεις ενδυνάμωσης για όλα τα κορίτσια της χώρας.

Θα μείνω στον χώρο της υγείας. Ξεκίνησε πλέον και στη χώρα μας η χορήγηση κάνναβης αυστηρά για ιατρικούς λόγους, με συνταγή από συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών και για συγκεκριμένες παθήσεις, κυρίως σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν χρόνιο πόνο ώστε να βιώνουν την καθημερινότητα τους με αξιοπρέπεια. Πριν από λίγες ημέρες συνταγογραφήθηκε το πρώτο σκεύασμα φαρμακευτικής κάνναβης στην πρώτη ασθενή, στην κυρία Άννα Παγκά, μητέρα τριών παιδιών που η ίδια θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη συγκίνησή της για την εξέλιξη αυτή. «Ανακούφιση, δικαίωση, ελευθερία να ζω» ήταν τα λόγια της. Ένα διαχρονικό αίτημα πολλών Συλλόγων Ασθενών γίνεται πραγματικότητα.

Αλλάζω θέμα. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις των συνταξιούχων που εργάζονται και οι οποίοι από φέτος, από την 1η Ιανουαρίου λαμβάνουν πλέον το 100% της σύνταξής τους αντί για το 70% που έπαιρναν έως τώρα. Αυτό συνεπάγεται επιπλέον έσοδα έως 3.500 ευρώ ετησίως. Στο εξής θα υπάρχει μια παρακράτηση 10% επί του μισθού τους, που είναι ένας ειδικός πόρος για τον ΕΦΚΑ. Δήλωση απασχόλησης θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όμως εξαιρούνται από την παρακράτηση του 10% όσοι έχουν αναπηρία από κοινή ή επαγγελματική νόσο, από εργατικό ή από ατύχημα εκτός εργασίας και οι πολύτεκνοι με τέκνο ανήλικο ή παιδί που σπουδάζει ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι απλώς θα καταβάλουν κανονικά τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές. Ειδικά οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, εφόσον συνεχίζουν την αγροτική απασχόληση, και οι συνταξιούχοι άλλων ταμείων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα με ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, δεν έχουν ούτε παρακράτηση, ούτε χρειάζεται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Έτσι αποδεικνύουμε στην πράξη ότι στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους. Σε αυτό βέβαια μας βοηθάει η «νοικοκυρεμένη» διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί το λένε και τα μέχρι τώρα στοιχεία εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού, που δείχνουν ότι τον Ιανουάριο καταγράφηκε πλεόνασμα 2,8 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 1,1 δισ.

Την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε άλλο ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση και ανάδειξη του Τατοΐου: υπογράφηκε η σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ για την ωρίμανση και τη διαγωνιστική διαδικασία για την αποκατάσταση των κτηρίων εστίασης, φιλοξενίας και αναψυχής στο πρώην βασιλικό κτήμα με αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 25 εκ. ευρώ. Με το σύνολο των παρεμβάσεων που θα γίνουν εκεί, η Αττική θα αποκτήσει άλλο ένα σημαντικό τοπόσημο-πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες με μεγάλα οφέλη για την εθνική οικονομία και το τουριστικό προϊόν της πρωτεύουσας, καθώς εκτιμάται ότι το νέο Τατόι θα προσελκύει περισσότερους από 1 εκ. επισκέπτες σε ετήσια βάση.

Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής ανασκόπησης, μερικές προτάσεις πολιτισμού για την εβδομάδα που έρχεται. Το Ίδρυμα Γουλανδρή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που έρχεται την επόμενη εβδομάδα, διοργανώνει την προσεχή Παρασκευή δύο θεματικές ξεναγήσεις -η μία αφορά τους διαφορετικούς τρόπους αποτύπωσης της γυναικείας μορφής σε έργα μεγάλων ζωγράφων και η άλλη παρουσιάζει έργα γυναικών δημιουργών. Δύο μέρες νωρίτερα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο θα γίνει ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη, στην εμβληματική Ελληνίδα με προσφορά στην Έβδομη Τέχνη, στο θέατρο και στην πολιτική, η οποία έφυγε ακριβώς πριν από 30 χρόνια, συνδέοντας το όνομά της και με το αίτημα για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα όραμα που συμμεριζόμαστε και δουλεύουμε για να πραγματωθεί.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή!»

