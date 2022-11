Διπλή σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Βουλή Πολιτική 06:36, 17.11.2022 linkedin

Δύο συγκρούσεις «κορυφής» αναμένονται εντός του Δεκεμβρίου- Στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις και σε εκείνη για τον προϋπολογισμό