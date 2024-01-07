Συνάντηση με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης.

Κατά τη συνάντηση τους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε:

«Ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας λόγια, για την θερμή υποδοχή. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τη στήριξη που έχετε δώσει στην ελληνορθόδοξη κοινότητα εδώ στην Κωνσταντινούπολη, σε πολλά ζητήματα αλλά κυρίως σε ζητήματα υποδομών. Μπορεί να μην το ξέρετε αλλά έχω ρίζες στην Πόλη. Ο προπάππους μου και η γιαγιά μου ήταν από εδώ. Άρα αισθάνομαι και συγκινημένος και στο σπίτι μου εδώ στην Πόλη. Είμαστε ως αξιωματική αντιπολίτευση, και εγώ προσωπικά, υπέρ του θετικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και όλης της προσπάθειας την οποία κι εσείς υποστηρίζετε για ειρήνη μεταξύ των δύο λαών. Γνωρίζω επίσης ότι κι εσείς έχετε εφαρμόσει ένα μεταρρυθμιστικό έργο εδώ στην Κωνσταντινούπολη, όπως πχ με τις διάφορες κοινότητες, αλλά και με το μετρό. Όπως μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις σχέσεις μας από εδώ και πέρα θετικά, θα ήταν ευπρόσδεκτο για εμάς και είμαστε στη διάθεσή σας να συνεχίσουμε αυτό τον διάλογο και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας και θα είστε ευπρόσδεκτοι βεβαίως και στην Αθήνα να μας συναντήσετε εκεί όταν μας επισκεφτείτε».

Με την σειρά του ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολη δήλωσε:

«Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω στην Κωνσταντινούπολη. Πρώτα απ' όλα, σας εύχομαι μια όμορφη μέρα στην Κωνσταντινούπολη. Σας τοποθετήσαμε απέναντι με μια υπέροχη φωτογραφία της Κωνσταντινούπολης, έτσι ώστε τόσο η θέρμη όσο και τα συναισθήματά σας να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι βέβαια σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένες με τις σχέσεις της Κωνσταντινούπολης με πόλεις της Ελλάδας. Μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση πρόσφατα. Τα τελευταία τρία χρόνια, είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο σχέσεων με πολλές πόλεις της Ελλάδας, ιδίως με την Αθήνα, τόσο μέσω των μεμονωμένων πόλεών μας όσο και μέσω του Β40, του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων που έχουμε δημιουργήσει από κοινού. Φυσικά, θέλουμε να το αναπτύξουμε αυτό ακόμη περισσότερο και να το διαχειριστούμε με τη μορφή πολύ πιο εντατικών σχέσεων. Έχουμε μπροστά μας εκλογές. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε ισχυρότερα βήματα μεταξύ των πόλεων μετά τις εκλογές. Φυσικά, σας καλωσόρισα ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα συναισθήματα της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, ταυτόχρονα, ως μέλος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ως μέλος ενός σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, με συνοδεύει σήμερα ο κ. Gökhan, ο αναπληρωτής επικεφαλής της ομάδας μας από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Ως κόμμα με το οποίο έχουμε καλές σχέσεις, σας συγχαίρω για την εκλογή σας ως Προέδρου και σας εύχομαι πολλές επιτυχίες. Ήταν μια σύμπτωση πριν από λίγο καιρό. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Özgür Özel, τον πρόεδρό μας, και εύχομαι αυτή η διαδικασία, η οποία συμπίπτει με την ανάληψη της προεδρίας του αυτή την περίοδο, να είναι μια επιτυχημένη περίοδος και για τις δύο χώρες. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του. Σας καλωσορίζω και πάλι και σας εύχομαι καλή επιτυχία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.